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亞洲第一本醫院「多多書」 助罕病兒遠離憂鬱

記者黃惠群／台北11日電
兒童閱讀《台大兒童醫院多多書：守護孩子健康的奇幻樂園》。（記者黃惠群／攝影）
兒童閱讀《台大兒童醫院多多書：守護孩子健康的奇幻樂園》。（記者黃惠群／攝影）

台灣兒童友善醫療進入新的里程碑，台大兒童健康基金會、飛行船文化公司和台灣首位波隆納插畫獎得主孫心瑜，共同創作亞洲第一本醫院主題《台大兒童醫院多多書》，讓孩童與家長以輕鬆、有趣的方式，了解醫院內部與治療相關事宜，未來進入醫院前因有上述「心理準備」，可減少未來治療時的不安，並呼應罕病兒治療過程，促進正向思考。

「多多書」發源於德國，是指「沒有文字卻充滿豐富情節的圖畫書」，讓孩子與家人可以在圖像間，自由發展自己的閱讀習慣。

「台大兒童醫院多多書」新書發表會充滿愛心氣球。（記者黃惠群／攝影）
「台大兒童醫院多多書」新書發表會充滿愛心氣球。（記者黃惠群／攝影）

台大兒童健康基金會、飛行船文化公司和台灣首位波隆納插畫獎得主孫心瑜今舉行《台大兒童醫院多多書》新書發表會，該書是亞洲第一本醫院主題多多書，讓兒童友善醫療進入新的里程碑。

台大醫院小兒胸腔加護醫學科主任、兒童友善醫療專案計畫召集人呂立指出，一般孩童沒有接觸醫院的經驗，來醫院看診、治療時因陌生感常常會情緒不安、害怕，家長與孩童共同閱讀醫院主題的多多書，能認識醫院內部，讓孩童未來到醫院看診有「心理準備」，不再感到害怕。

呂立說，許多罕病兒童壽命有限，因為疾病因素，常常會跟其他小朋友有些許「不一樣」，因此常常出現「別人可以，為什麼我做不到」的想法，甚至有罕病兒因此罹患憂鬱症，醫院多多書不只有醫院內部樣貌，也有實際治療過程，罕病兒童閱讀時會有共鳴，能讓他們了解「治療，是促進健康的儀式，而不是恐怖的名詞」，藉此用愉快的心情治療，達成健康。

台大醫院兒童友善醫療不只多多書，呂立表示，醫院目前從空間、表達性藝術治療（如藝術、音樂）、兒童醫療輔導及兒童安寧等方向著手，可以陪伴患病孩童並正向思考，協助家庭了解就醫過程，也會透過引導、陪伴的方式，帶領在安寧病房的兒童「正向」走過生命最後一段時光。

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