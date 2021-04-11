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美加華人返台創業 「雲端廚房」搭疫情商機飆速成長

中央社／台北11日電
雲端廚房Just Kitchen營運長吳得暉深受美國文化薰陶，信奉「破壞式創新」，認為新創必須善用人數少、速度快、彈性大的優勢，永遠突破自己、打破框架，才能創造更多可能。（中央社）
雲端廚房Just Kitchen營運長吳得暉深受美國文化薰陶，信奉「破壞式創新」，認為新創必須善用人數少、速度快、彈性大的優勢，永遠突破自己、打破框架，才能創造更多可能。（中央社）

走進Just Kitchen公司總部，一群穿著休閒、充滿活力年輕人在長長的木製方桌上緊盯著筆記型電腦，霎時彷彿到了城市咖啡廳，空間瀰漫自由氛圍，完全跳脫傳統辦公室慣有的拘謹。

Just Kitchen是一家海外華人回台、有著多元文化背景的國際血統新創公司，做的是雲端廚房美食生意，負責烹調料理，再透過外送把餐飲送到消費者家中。如果把這家「沒有來客餐廳」經營團隊經歷攤開，豪華陣容令人印象深刻。

執行長陳星豪在加拿大溫哥華長大，有投資公司、私募基金的背景，熟悉資本市場運作；吳得暉則在美國出生，有過網路銷售、生鮮送貨的成功創業經驗，創立的兩家公司最後被大企業看上收購，2020年與家人一同搬回台灣定居；在前知名餐館德籍主廚麥可溫德也加入團隊後，完成餐飲業最關鍵的美味拼圖。

流著加拿大、美國的血液，又有投資、創業、餐飲基因，讓Just Kitchen得以在研發美味料理的同時，還能用數據掌握消費者喜好，調整出最適合消費者菜單。

雲端廚房Just Kitchen嚴選食物與菜單，只挑選適合外送的食物，維持餐點美...
雲端廚房Just Kitchen嚴選食物與菜單，只挑選適合外送的食物，維持餐點美味。（中央社）

今年3月，Just Kitchen月營收金額衝出逾新台幣2000萬元（約69.7萬美元）的好成績，吳得暉帶著靦腆笑容說，「對我們來說還可以啦，繼續加油」。

Just Kitchen不到2年的時間，迅速茁壯，與其結合大數據分析、來自不同背景的創新思維彼此激盪有關；去年爆發COVID-19疫情也帶來「零接觸商機」的東風，讓整體外送市場蓬勃發展，雲端廚房產業隨之大爆發。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，零接觸餐飲商機崛起，追根究柢還是創新模式確實解決了店家或消費者的痛點；過去消費者得累積一定消費金額，才能有外送服務，甚至得視店家有無足夠人力，否則想訂也可能吃不到。

雲端廚房Just Kitchen沒有實體店面，只有線上品牌，專做外送生意，廚房櫃...
雲端廚房Just Kitchen沒有實體店面，只有線上品牌，專做外送生意，廚房櫃檯放置多個平板接單，加速作業流程。（中央社）

外送平台剛好可以解決問題，搭配外送服務而生的雲端廚房則提供消費者更多元的選擇；李世珍直言，大家會覺得「這就是我們等的東西」。

零接觸商機在餐飲市場掀起滔天巨浪，老字號餐廳、連鎖品牌也得順應潮流，甚至想要「試試水溫」，藉由與外送平台、雲端廚房合作，接觸新的客源。

Just Kitchen去年與米其林一星餐廳大三元合作推出獨家餐盒，近期更攜手國民美食品牌鬍鬚張前進南台灣高雄。

雖然業績蒸蒸日上，吳得暉敏銳的市場嗅覺讓他清楚認知，看似熱絡的外送餐飲市場並沒有停下來駐足不前進的餘裕。

吳得暉表示，以外送平台的發展歷程來看，第一階段要先有基本的餐飲業者，才會有消費者上門，第二階段是擴大業者數量，吸引更多消費者；第三階段則是選項太多，消費者容易踩雷，導致對平台印象扣分，或是容易犯「選擇困難症」，台灣現在便處在第三階段。

外送商機大行其道，新進業者前仆後繼地湧入市場，品質難免良莠不齊，先前就傳出高雄一家熱門外送美食餐廳，竟然位處工程行，爆出食品衛生疑慮。

Just kitchen旗下有20個餐飲品牌，大三元酒樓、米其林餐盤Orchid...
Just kitchen旗下有20個餐飲品牌，大三元酒樓、米其林餐盤Orchid蘭餐廳的星馬饗宴、TGI Fridays Go以及鬍鬚張都是合作夥伴。（中央社）

「消費者進一步想要什麼？不只是溫飽，還希望精緻一點」，李世珍說，不論是傳統餐廳還是雲端廚房，搭上外送服務後，還是得思考如何精進品質、餐廳產能是否能支撐訂單，以及餐點經過數十分鐘的外送，會不會影響口感、賣相變差，這些都是下一階段的挑戰。

吳得暉分析，台灣外送平台上大大小小的業者太多，外送平台必須建立篩選機制，把關廠商品質，才能留住消費者；對餐飲業者而言，提升品質、建立令人信賴的品牌形象，才能脫穎而出。

也因此，Just Kitchen團隊天天與數據為伍，掌握消費者意見回饋、銷售量、訂購軌跡等，隨時調整策略；對於餐點包材也格外注重，內部測試甚至會將食物放個半小時，期間出去走一走、晃一晃，觀察打開後飯菜是否溫熱、食材有沒有東倒西歪，「要確定表面還維持美麗」。

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