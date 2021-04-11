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NASA直升機疑有技術問題 挑戰火星首飛要再等等

中央社／華盛頓10日電
NASA 6日公布的「創新號火星直升機」（後方機器）與火星探測車「毅力號」照片。（美聯社）
NASA 6日公布的「創新號火星直升機」（後方機器）與火星探測車「毅力號」照片。（美聯社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，由於測試期間發現潛在技術性問題，微型直升機在火星首次飛行的日期將延後至少數天。

「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter）原定於明天首飛，挑戰史上第一次在另一顆星球進行有動力與受控制的飛行。如今日期將延後，最早可能本月14日才能首飛。

NASA昨天針對約1.8公斤重的創新號旋翼進行高轉速測試，由於警示顯示可能出現問題，測試因而提早結束。

NASA在聲明中說：「直升機團隊正在檢視遙測裝置，盼找出並了解問題所在。有鑑於此，他們將重新安排時間進行高轉速測試。」

NASA表示，創新號是「安全、健全的」，且已經把資料傳送回地球。

NASA原本明天打算讓創新號飛行約30秒來替火星探測車「毅力號」（Perseverance）拍照。毅力號於2月18日登陸火星，創新號當時固定在它的底側。

NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，但可以獲取有關火星環境的珍貴資料。

說這次飛行是場挑戰一點也不為過，因為火星大氣壓力不及地球1%，這代表著創新號旋翼葉片轉速要比地球快上許多才飛得起來。

飛行過後，創新號須將所完成的技術性資料傳輸給毅力號，再由毅力號傳送回地球。

這包括創新號設定好於飛行期間替火星表面拍攝的一張黑白照。

一天之後，一旦創新號的電池充飽，它將傳送另一張照片，也就是用另一部相機拍攝的火星地平面彩色照。

如果飛行任務成功，NASA計畫於四天之內安排另一次飛行。NASA打算於一個月期間安排五次飛行任務，每次的難度都會增加。

NASA希望讓創新號爬升至五公尺，並做橫向移動。

創新號的任務堪稱火星版的「萊特兄弟（Wright brothers）時刻」，直升機更戴有萊特兄弟1903年成功完成地表上首次動力飛行時，所駕駛飛機的一小塊布料，用以紀念萊特兄弟這項里程碑。

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