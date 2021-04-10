日本執政黨男性議員穿孕肚裝 體驗準媽媽辛苦

日本執政黨自由民主黨青年局日前舉辦男性議員穿著如同懷孕7個月、約7公斤重的孕肚裝體驗孕婦的辛苦。取材自臉書

日本執政黨自由民主黨 青年局日前舉辦男性議員穿著如同懷孕7個月、約7公斤重的孕肚裝體驗孕婦的辛苦。一名參與的議員說，實在有必要打造友善孕婦的無障礙空間。

自由民主黨（自民黨）青年局由45歲以下的國會議員或縣議員等組成，現任青年局局長牧島Karen是首位女性青年局局長，期盼青年局成員能思考如何共同打造人民能安心生子的社會，於是採納眾議員 鈴木貴子的提議，企畫這項讓男性議員進行孕婦體驗的活動。

孕婦體驗活動於本月8、9日舉行，參與者有5人，包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、藤原崇等3人，都是30多歲、當選3次的眾議員。其餘2人是熊本縣、神奈川縣議員。他們穿著重約7.3公斤的孕肚裝，兩天一夜的活動包括參加黨部會議、購物、在家中打掃等，睡覺時也穿著孕肚裝。

鈴木憲和8日晚間在臉書 （Facebook）寫下孕婦體驗10小時的心得。他表示，以前看過妻子的情況，但完全未充分了解孕婦的辛苦。想像孕育生命的心情壓力及賀爾蒙變化造成精神上的影響，內心不禁湧現敬意。

小倉和鈴木昨天白天也穿著孕肚裝出席在自民黨總部召開的會議。小倉表示，穿著孕肚裝搭電車通勤，光是站著腰就痛起來，走起路來，腳步變得沉重，所以應該設更多可讓孕婦休息的場所。

鈴木表示，對孕婦友善的城鎮也會是對身障人士友善的城鎮。現在的社會能體驗不同處境者的機會不是很多。

牧島表示，或許這樣的孕婦體驗活動無法讓男性議員完全了解孕婦的辛苦，但能讓議員在研擬政策時激起想像力也是很重要。