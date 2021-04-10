我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲立普親王逝世 英國多地軍艦鳴41聲禮砲致敬

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7883萬人已打疫苗

日本執政黨男性議員穿孕肚裝 體驗準媽媽辛苦

中央社／東京10日專電
日本執政黨自由民主黨青年局日前舉辦男性議員穿著如同懷孕7個月、約7公斤重的孕肚裝體驗孕婦的辛苦。取材自臉書
日本執政黨自由民主黨青年局日前舉辦男性議員穿著如同懷孕7個月、約7公斤重的孕肚裝體驗孕婦的辛苦。取材自臉書

日本執政黨自由民主黨青年局日前舉辦男性議員穿著如同懷孕7個月、約7公斤重的孕肚裝體驗孕婦的辛苦。一名參與的議員說，實在有必要打造友善孕婦的無障礙空間。

自由民主黨（自民黨）青年局由45歲以下的國會議員或縣議員等組成，現任青年局局長牧島Karen是首位女性青年局局長，期盼青年局成員能思考如何共同打造人民能安心生子的社會，於是採納眾議員鈴木貴子的提議，企畫這項讓男性議員進行孕婦體驗的活動。

孕婦體驗活動於本月8、9日舉行，參與者有5人，包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、藤原崇等3人，都是30多歲、當選3次的眾議員。其餘2人是熊本縣、神奈川縣議員。他們穿著重約7.3公斤的孕肚裝，兩天一夜的活動包括參加黨部會議、購物、在家中打掃等，睡覺時也穿著孕肚裝。

鈴木憲和8日晚間在臉書（Facebook）寫下孕婦體驗10小時的心得。他表示，以前看過妻子的情況，但完全未充分了解孕婦的辛苦。想像孕育生命的心情壓力及賀爾蒙變化造成精神上的影響，內心不禁湧現敬意。

小倉和鈴木昨天白天也穿著孕肚裝出席在自民黨總部召開的會議。小倉表示，穿著孕肚裝搭電車通勤，光是站著腰就痛起來，走起路來，腳步變得沉重，所以應該設更多可讓孕婦休息的場所。

鈴木表示，對孕婦友善的城鎮也會是對身障人士友善的城鎮。現在的社會能體驗不同處境者的機會不是很多。

牧島表示，或許這樣的孕婦體驗活動無法讓男性議員完全了解孕婦的辛苦，但能讓議員在研擬政策時激起想像力也是很重要。

眾議員 民主黨 臉書

上一則

抗癌出現疲憊症狀別硬撐 勇敢求助可及早治療

延伸閱讀

日本核廢水擬2年後排入海 中國警告、網友撻伐

日本核廢水擬2年後排入海 中國警告、網友撻伐
日本防疫重點擴至東京 印度增13萬例連三天創新高

日本防疫重點擴至東京 印度增13萬例連三天創新高
洛縣衛局：孕婦3款疫苗都能注射 加州15日恢復室內活動

洛縣衛局：孕婦3款疫苗都能注射 加州15日恢復室內活動
布碌崙房東房客糾紛 華裔孕婦打人被捕

布碌崙房東房客糾紛 華裔孕婦打人被捕

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
VUE SHIELD全防護鏡架式時尚面罩，主打可以疊加在大多數眼鏡上。圖／微風提供

路人回頭率超高 號稱最時尚的透明面罩你敢來一副嗎？

2021-04-06 18:34
BLACKPINK Lisa身穿Sretsis 2017早秋外套，搭襯CELINE Eva Bag。（取材自Instagram）

BLACKPINK Lisa力挺泰國三姊妹設計師 穿得甜美高貴

2021-04-04 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元