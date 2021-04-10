抗癌出現疲憊症狀別硬撐 勇敢求助可及早治療

癌疲憊是可以治療的，若能在症狀輕微時儘早警覺，只要利用運動、營養飲食、睡眠等非藥物方式就能及早因應或預防。圖／ingimage

全台每年有超過10萬人確診罹癌，除了要面對治療的辛苦，患者也容易感到精疲力竭、怎麼睡都不飽，甚至因此放棄治療。醫師提醒，癌疲憊是可以治療的，呼籲癌友勇敢求助。

根據台灣癌症 安寧緩和醫學會2015年調查發現，全台多達92%癌症患者有癌因性疲憊症（CRF）問題，躍居最令癌友困擾的症狀首位，高於睡眠、疼痛、食慾不振、憂鬱等；不過，由於這類症狀難以描述，恐成為抗癌路上的一大絆腳石。

台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤表示，治療癌症的過程也會讓人體健康細胞面臨壓力，隨治療時間與次數增加，堆積的副作用也會越來越嚴重，癌友也容易出現疲憊症狀。

台北長庚醫院一般外科及乳房外科主任游啟昌說，有別一般疲憊，癌疲憊很難透過休息來緩解，癌友不但睡不飽，連坐著、躺著都會累到不行，不僅影響生活品質，也讓許多癌友對治療產生畏懼，甚至萌生放棄治療的念頭。

游啟昌說，以往癌疲憊常被認為是失眠 、焦慮或噁心嘔吐等問題所引起，但即便針對其他因素進行改善後，仍未見起色，令許多癌友以為這是抗癌的必經之路，但近年世界衛生組織（WHO）以正式將癌因性疲憊症列為一種疾病，台灣醫護也完成「癌因性疲憊症臨床治療指引」，癌疲憊總算漸漸受到外界重視。

游啟昌強調，癌疲憊是可以治療的，一項研究發現，台灣多達1/4癌友處於中重度疲憊，必須以藥物治療，但若能在症狀輕微時儘早警覺，只要利用運動、營養飲食、睡眠等非藥物方式就能及早因應或預防。