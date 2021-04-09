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3000年遺址 古埃及「失落黃金城」出土

中央社／綜合外電
埃及南部盧克索發現一處至今三千多年前的古城遺址，被稱為「失落的黃金城」。（新華社）
埃及南部盧克索發現一處至今三千多年前的古城遺址，被稱為「失落的黃金城」。（新華社）

考古學家在埃及勒克索（Luxor）外的沙漠近日發現有3000多年歷史的古城遺址，稱之為「失落的黃金城」，是埃及歷來被發現的城市遺址中最大一座。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，著名的埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，在勒克索帝王谷（Valley of the Kings）附近發現這座「失落的黃金城」。

除了發現街道、房屋等基礎設施外，更有大量珠寶、聖甲蟲、彩色陶器和刻有阿蒙霍特普三...
除了發現街道、房屋等基礎設施外，更有大量珠寶、聖甲蟲、彩色陶器和刻有阿蒙霍特普三世王名的泥磚也陸續出土。（路透）

考古隊在聲明中表示：「哈瓦斯帶領的埃及任務小組在沙子底下發現這座失落的城市。這座城市有3000年歷史，可回溯至安門荷特普三世（Amenhotep III），圖坦卡門（Tutankhamun）和阿伊（Ay）也都持續使用。」

考古隊表示，這是他們在埃及所發現「最大的」古城。

根據考古隊的聲明，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）埃及藝術史和考古學教授（Betsy Bryan）布萊恩（Betsy Bryan）表示，這是「將近一世紀以前發現圖坦卡門的陵墓以來，第2重要的考古發現」。

此次發現中甚至還有人類骨骸。（路透）
此次發現中甚至還有人類骨骸。（路透）

除了珠寶外，還挖掘到彩色陶器、聖甲蟲護身符和刻有安門荷特普三世名字的泥磚。

根據聲明：「他們挖掘到一座大城的遺址，保存狀況良好，牆垣幾乎是完整的，房間內放有日常生活的工具。」

經過7個月挖掘後，也發現好幾個街區，包含行政區和住宅區，以及有烤箱和儲藏用陶器的麵包店。

考古團隊至今已出土了數個街區，其中更包括一間配有烤箱和陶器的麵包店，其餘還有行政...
考古團隊至今已出土了數個街區，其中更包括一間配有烤箱和陶器的麵包店，其餘還有行政和居民區的建築。（路透）

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