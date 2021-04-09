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英大主教同情哈利：生在王室像「無期不得假釋」

編譯周辰陽／即時報導
英格蘭聖公會主教長、坎特伯里大主教威爾比（中）2018年5月19日主持哈利王子與妻子梅根的世紀婚禮，也在近日專訪表達他對哈利的同情。(美聯社)
英格蘭聖公會主教長、坎特伯里大主教威爾比（中）2018年5月19日主持哈利王子與妻子梅根的世紀婚禮，也在近日專訪表達他對哈利的同情。(美聯社)

英格蘭聖公會主教長、坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby）日前接受專訪時，對遷居美國的哈利王子表達同情之意，指生在皇家就像「無期徒刑不得假釋」，也認為哈利就像愛德華八世一樣，永遠擺脫不掉「名流」的地位。

金融時報在8日見報的訪問指出，威爾比明顯同情哈利，稱「這是無期徒刑不得假釋，不是嗎？如果你回看1930年代，愛德華八世退位後仍是一位名流，到哪裡都被人追著跑。我們預期他們變超乎常人（superhuman）。」

哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡舉行電視轉播的世紀婚禮，由威爾比親自主持，但夫妻倆卻在歐普拉重磅專訪透露他們曾致電威爾比，稱「盛大婚禮是給全世界看的，但我們希望共結連理留給自己」，於是提前3天在威爾比面前私下交換誓詞。

不過，小報隨後點出，要是真如哈利梅根所說，這場私下婚禮依法根本不算數，威爾比也親自出面確認兩人的說法是錯的，指他簽署結婚證書的時間點就是2018年5月19日，「如果我簽下假的結婚證書，那就是偽證罪」。

每日郵報報導，多位皇室專家批評威爾比把皇家跟終身監禁畫上等號的說法。皇家評論員費茲威廉（Richard Fitzwilliam）就認為，威爾比說了不該說的話，意思根本就是「身為皇家一員就像終身服務不得自由」，懷疑身為英格蘭教會最高領袖的女王能認同她跟皇家被比擬成囚徒，並指威爾比企圖「盡他所能展現對於哈利梅根的同情，尤其是他必須否認兩人結婚兩次」。

哈利 皇家 梅根

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