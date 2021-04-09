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德州女切除30年指甲 長度破7米 佛州美術館展出

編譯中心／綜合報導
德州這位女子自1990年以來就不剪指甲，最終指甲長度超過7公尺。（取材自Youtube）
德州這位女子自1990年以來就不剪指甲，最終指甲長度超過7公尺。（取材自Youtube）

修剪指甲，保持指甲長度不要過長，是一段時間就得注意的事。不過有位美國女性，居然長達30年沒有剪過指甲，指甲長度相當驚人，引起了媒體的關注。

根據「CNN日文版」報導，一位住在美國德克薩斯州的女性Ayanna Williams自1990年起，就沒有再剪過指甲。2017年時，她的指甲已累計逼近5.8公尺。她光是塗抹指甲油，就會耗上整整兩瓶，並且得花費20個小時才能塗完。

上周，Williams的指甲已經來到7.3公尺長。此時的她終於決定要把指甲剪掉，於是到當地的皮膚科醫院，使用特定的機具進行指甲剪除工作。Williams表示，之後她的打算指甲只留到15公分左右，而她切除下來的指甲，預定將放置於佛羅里達州奧蘭多的一座美術館保存展出。

報導指出，世界記錄上指甲最長的人，是美國的女性Lee Redmond。她從1979年開始不剪指甲，最終留下8.5公尺長的紀錄。不過在2009年的一次車禍中，她也失去了她的指甲，無緣留下更高的長度紀錄。

網友們則表示「很好奇她的生活該怎麼辦，要怎麼洗澡、上廁所、吃飯睡覺」、「這一定沒辦法做家事，但上廁所完她要怎麼擦屁股」、「雖然價值觀不同，不過人類為什麼要留這麼長的指甲呢」、「留了30年都沒斷某方面來說也是滿強的」、「這能保持清潔嗎？100人之中恐怕有100人都懷疑吧」。

美容院使用特殊機具替Williams修剪指甲。（取材自Youtube）
美容院使用特殊機具替Williams修剪指甲。（取材自Youtube）

美國 車禍 美術館

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