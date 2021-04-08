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真的是人民保母 田州警遇高中生求助「幫我打領帶」

編譯中心／綜合報導
一位美國員警在巡邏途中，幫助拍畢業照的兩位男高中生打領帶。（取材自YouTube)
一位美國員警在巡邏途中，幫助拍畢業照的兩位男高中生打領帶。（取材自YouTube)

俗話說「警察是人民的保母」，業務內容包山包海，為的就是讓民眾安居樂業。最近美國的一則新聞，警察的一個熱心舉動，又贏得了許多網友的讚賞。

根據日本媒體「Techinsight」報導，美國田納西州在上個月23日，一位警察Adam Price正在例行巡邏。這時，突然出現了兩位18歲，名字分別是Elijah Darling和Jalen Lewis的男高中生向他求助，Adam以為兩人碰到了什麼意外，馬上聆聽他們的請求。

來源：WUSA9

不過在瞭解詳情後，Adam才釐清，原來這兩位男高中生並非碰上刑事案件。已經18歲的兩人，當時其實正趕著要去拍畢業照，為此準備好了一身正裝。然而就在搭車途中，他們才發現自己的領帶歪掉了。即使想臨時停車整理領帶，但總不得其法。此時，他們剛好看到巡邏中的Adam的車，急忙之下才向他求援。

雖然打領帶並非警察業務，而且Adam也已經很久沒自己打領帶了，不過他還是出手幫助這兩位高中生，並且成功打出漂亮的領帶，讓他們能夠體面地去拍畢業照，留下高中最後的回憶。對於這段奇遇，Adam自己都說意外，受幫助的Elijah則認為，雖然他聽過一些不好的警察傳聞，但Adam毫無疑問是位好的警官。

其他網友們也紛紛稱讚「真的是很棒的警察，希望能有更多這種消息」、「照片真不錯，對這些高中生，肯定是忘不了這一天吧」、「能這樣親切對待年輕人可是一件重要的事」、「為何不能所有員警都像這位看齊呢」、「終於讓我看到一點好消息了」。

警察 美國 田納西州

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