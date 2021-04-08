你不懂的時尚…LV「飛機包」要價3.9萬 網：不如買真機

時尚品牌路易威登（LV）3日在推特發布要價39000美元，遭網友譏諷。畫面翻攝：Twitter/saint

時尚品牌路易威登（LV）3日在推特發布2021年秋冬系列的「飛機包」（Airplane Bag），要價39000美元，卻馬上遭到廣大網友無情嘲諷，直指「還不如買一架真飛機」、「富人沒有時尚品味」。

每日郵報報導，這個「飛機包」由LV男裝創意總監阿布洛（Virgil Abloh）操刀，使用招牌的暗色Monogram Eclipse帆布製作，外形跟飛機如出一撤，從引擎、兩側機翼到尾翼等特色一應俱全。

根據阿布洛說法，2021年秋冬系列受到「旅行者 vs. 純粹主義者」原型的啟發，稱系列作品是他對非裔美國 人傳統的自我探索，傳達他身為一個非裔美國人在歐洲當創意總監的經驗。

「飛機包」照片一曝光，就在社群媒體 引發一陣騷動。網友顯然不太能理解阿布洛的想法，分別留言指出，「你能用更少錢買一架真飛機」、「我的潤唇膏呢？你有到機艙找找嗎？」、「我用膠水將一些提把黏到玩具飛機後用一半的價格賣掉」。

有一位網友直接批評，「誰會見鬼地帶著一個該死的飛機到處晃？」。另有一位網友譏諷，「要是全世界最漂亮的女人提著這個包，我會馬上掉頭離開」。