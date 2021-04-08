我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

紐約亞裔女被扯髮 嫌犯逮到了…還曾推倒華翁

新生兒出現反覆頻繁血便情況 醫師建議2方式解決

記者胡瑞玲／台北報導
新生兒若出現血便，醫師建議可以利用2種方式來解決。聯合報系資料照片
新生兒若出現血便，醫師建議可以利用2種方式來解決。聯合報系資料照片

新手爸媽對於新生兒的照顧都是戰戰兢兢，若遇大便有血絲情況會更驚慌，台北市聯合醫院中興院區小兒科主治醫師張淳翔表示，少部分新生兒會遇到血便狀況，首先要排除病毒性腸胃炎，再來考慮較常見的食物蛋白過敏導致直腸發炎，若新生兒仍有血便，可利用2方式解決。

張淳翔指出，食物蛋白過敏導致直腸發炎通常需臨床診斷，若將懷疑的過敏原移除後，症狀改善就能確診，如果是配方奶的新生兒，建議使用水解蛋白奶粉，以降低牛奶蛋白的致敏性。

針對全母乳的母親，其飲食通常會限制蛋白質，臨床上新生兒的血便會在1到2周內消失，若新生兒症狀未得改善，除要確認媽媽是否有攝取到牛奶蛋白，確定飲食已排除牛奶蛋白，但新生兒仍有血便狀況，媽媽就需避免攝取到蛋及大豆蛋白。

母乳新生兒中，偶爾會有反覆血便的狀況，若因媽媽飲食攝取到微量的誘發蛋白質，新生兒的血便是微量且可自癒，建議媽媽維持現階段程度的飲食控制，不需另外加以改變或嚴格限制。

但排除上述情況後，新生兒仍有反覆且頻繁的血便，張淳翔提出2點建議，第一，可將母乳改成水解配方奶。尤其當媽媽認為飲食限制非常困擾，或有其他原因如回歸職場等想停止母乳哺餵。

第二，繼續使用母乳。若新生兒僅有輕微疾病表現，沒有其他腸胃不適、哭鬧、生長遲滯狀況，若媽媽願意繼續母乳哺餵且維持限制蛋白飲食，這樣的作法雖沒有完整研究，但對新生兒的傷害目前認為較低。

研究顯示，27位母親選擇僅限制牛奶攝取，並非全面限制蛋白池，經持續追中發現，新生兒在6個月大時都已無血便症狀。

牛奶 過敏

上一則

勞力士ROLEX新品大公開 寶石、特殊面盤 探險啟程

延伸閱讀

「過敏季」來得早 專家教關車窗、回家洗手…預防症狀

「過敏季」來得早 專家教關車窗、回家洗手…預防症狀
德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關

德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關
日本出現新生兒確診 疑國內首例母嬰垂直感染

日本出現新生兒確診 疑國內首例母嬰垂直感染
世界首例 佛州孕婦打疫苗 新生兒帶抗體

世界首例 佛州孕婦打疫苗 新生兒帶抗體

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
日本YouTuber「千春（むね肉ちはる）」以不露面做為噱頭，時常在個人頻道分享運動影片。（取材自YouTube）

還能相信誰？這個大胸YouTuber「自曝身分」網友崩潰

2021-04-01 01:47
英國男子懷特日前在家正悠閒地享用最愛的餅乾，突然吃到硬物，更把牙齒都咬崩，後來才知道硬物是鑽石。示意圖。（取材自ingimage）

他吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

2021-03-31 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令

潘勤軒涉殺耶魯華生 國際刑警組織發紅色通緝令
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力