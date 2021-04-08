我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

「愛你的傑克」鐵達尼電報員手寫明信片 有望1.5萬拍出

編譯徐榆涵／綜合報導
一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元價格拍賣成交。（取材自推特）
一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元價格拍賣成交。（取材自推特）

一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片，近日有望以1.5萬美元價格拍賣成交。

英國郵輪鐵達尼號1912年4月14日發生沉船事故，造成逾1500人罹難。當時船上的無線電發報員傑克．菲利浦（Jack Phillips）於1912年3月在建造鐵達尼號的愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）港寫了一張明信片給姊姊埃爾希（Elsie）。鐵達尼號隨後在當年3月底完工，4月2日離開碼頭。

該張明信片長約13.97公分、寬約8.89公分，上面印有鐵達尼號造船時的照片，郵戳地點為貝爾法斯特。明信片內容大致為，「工作很忙。希望周一離開，周三下午到達南安普敦（Southampton）。希望你過得還好。」結尾語為「愛你的傑克」。

總部位在波士頓的PR拍賣行（RR Auction）執行副總利文斯頓（Bobby Livingston）表示，「菲利浦通常選擇印有他所服務的船隻，作為明信片」。

利文斯頓在聲明中說，「根據我們的研究，埃爾希保留的300張明信片中，只有五張與鐵達尼號有關，而且只有兩張顯示出郵輪的正面，因此極為罕見」。

利文斯頓說，當年25歲的菲利浦是被眾人遺忘的英雄，在船開始沉入前仍持續發出呼救信號，竭盡所能挽救乘客和船員。根據PR拍賣行，當水淹及菲利浦的腳後，他才棄船逃命，坐上一艘可折疊的救生艇，但最終仍因低溫死亡。

菲利浦明信片的拍賣截止日為4月14日。PR拍賣行表示，估計會以1.5萬美元成交。

這並非首次有鐵達尼號上的遺物被拍賣。鐵達尼號頭等艙午餐菜單2015年在拍賣會上以8.8萬美元拍出。

拍賣 郵輪 低溫

上一則

貝克漢秒上手！帝舵2021新品強打保固 挑戰高品質定義

下一則

4月8日星座運勢 天秤貴人運旺 金牛一切隨緣

延伸閱讀

這本超人漫畫「極端罕見」 買家豪擲325萬元購得

這本超人漫畫「極端罕見」 買家豪擲325萬元購得
MLB／老虎菜鳥敲滿貫、再見安 破聯盟百年紀錄

MLB／老虎菜鳥敲滿貫、再見安 破聯盟百年紀錄
「兩個討厭的亞洲人」澳餐廳收據註記惹眾怒 老闆道歉

「兩個討厭的亞洲人」澳餐廳收據註記惹眾怒 老闆道歉
六四紀念表「賣家遭威脅」英拍賣行撤下

六四紀念表「賣家遭威脅」英拍賣行撤下

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
日本YouTuber「千春（むね肉ちはる）」以不露面做為噱頭，時常在個人頻道分享運動影片。（取材自YouTube）

還能相信誰？這個大胸YouTuber「自曝身分」網友崩潰

2021-04-01 01:47
英國男子懷特日前在家正悠閒地享用最愛的餅乾，突然吃到硬物，更把牙齒都咬崩，後來才知道硬物是鑽石。示意圖。（取材自ingimage）

他吃餅乾咬到異物還掉牙 竟然吐出「高價硬物」

2021-03-31 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州