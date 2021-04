「愛你的傑克」鐵達尼電報員手寫明信片 有望1.5萬拍出

一張由鐵達尼號船員在沉船前幾周寫的明信片,近日有望以1.5萬美元價格拍賣 成交。

英國郵輪 鐵達尼號1912年4月14日發生沉船事故,造成逾1500人罹難。當時船上的無線電發報員傑克.菲利浦(Jack Phillips)於1912年3月在建造鐵達尼號的愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)港寫了一張明信片給姊姊埃爾希(Elsie)。鐵達尼號隨後在當年3月底完工,4月2日離開碼頭。

該張明信片長約13.97公分、寬約8.89公分,上面印有鐵達尼號造船時的照片,郵戳地點為貝爾法斯特。明信片內容大致為,「工作很忙。希望周一離開,周三下午到達南安普敦(Southampton)。希望你過得還好。」結尾語為「愛你的傑克」。

總部位在波士頓的PR拍賣行(RR Auction)執行副總利文斯頓(Bobby Livingston)表示,「菲利浦通常選擇印有他所服務的船隻,作為明信片」。

利文斯頓在聲明中說,「根據我們的研究,埃爾希保留的300張明信片中,只有五張與鐵達尼號有關,而且只有兩張顯示出郵輪的正面,因此極為罕見」。

利文斯頓說,當年25歲的菲利浦是被眾人遺忘的英雄,在船開始沉入前仍持續發出呼救信號,竭盡所能挽救乘客和船員。根據PR拍賣行,當水淹及菲利浦的腳後,他才棄船逃命,坐上一艘可折疊的救生艇,但最終仍因低溫 死亡。

菲利浦明信片的拍賣截止日為4月14日。PR拍賣行表示,估計會以1.5萬美元成交。

這並非首次有鐵達尼號上的遺物被拍賣。鐵達尼號頭等艙午餐菜單2015年在拍賣會上以8.8萬美元拍出。

The really stunning photograph on this postcard was taken on April 4, 1912. The postcard itself was sent out on April 6th by Titanic's lead wireless operator Jack Phillips. Found via the Titanic Archive Project pic.twitter.com/MtqljnEpVC