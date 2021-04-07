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泳裝照被陌生人合成 她收「自己裸照」崩潰：好恐怖

編譯中心／綜合報導
一名女網友透露，自己收到陌生人傳來的照片，點開後發現竟是自己在海邊拍的泳裝照，被合成為裸照，引起討論。 （取材自ingimage／示意圖非本人）
一名女網友透露，自己收到陌生人傳來的照片，點開後發現竟是自己在海邊拍的泳裝照，被合成為裸照，引起討論。 （取材自ingimage／示意圖非本人）

不少人喜愛透過社群媒體紀錄生活、分享照片，不過，近日一名女網友透露，自己收到陌生人傳來的訊息，點開發現竟是自己被合成的裸體照，讓她感到恐怖又惡心，擔心照片被隨意散布，不少網友看了都相當氣憤，直呼「對方真的太噁了」。

一名女網友透過網路論壇發文表示，她半夜在Instagram收到一名陌生帳號傳來的訊息，為一張只限觀看一次的照片，沒想到點開後，竟然是自己曾發布過的泳裝照，但身體卻變成裸體，雖然很清楚那不是自己的身體，對方的行徑仍讓她覺得惡心又恐怖。

網友指出，看到對方傳來的照片後，她馬上想起過去網友分享的一款AI軟體「DeepNude」，其功能就是能一鍵生成女性裸體，且十分逼真。據了解，雖然該軟體目前已因爭議重重而下架，但許多人仍持有破解版本；原PO接著也提到，她在事發後隨即把帳號設為不公開，並呼籲其餘網友若有穿著較清涼的照片，最好也鎖起帳號，避免被有心人士竄改。

該文底下也湧入民眾撻伐，紛紛留言「真的太噁了，檢舉爆他」、「希望能給這種變態教訓」、「這世界的惡意永遠多到難以想像」、「噁男真的很多」；此外，也有人提醒「先想想有沒有可能是妳認識的人？」、「不是妳原本的真實照片啊，就算朋友看到妳就堅持不是妳就好了」、「網路上性騷擾也可以報案」等，提出不同建議。

社群媒體 性騷 AI

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