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孕期喝牛奶易脹氣 醫師：每日最多喝2杯、配合核心運動

記者黃惠群／台北報導
孕婦喝牛奶可能會脹氣。圖／123RF、Pixabay
孕婦喝牛奶可能會脹氣。圖／123RF、Pixabay

孕婦體內荷爾蒙發生變化，容易脹氣，可以再喝容易讓人脹氣的牛奶嗎？婦產科醫師指出，牛奶是良好的營養攝取來源，適量攝取，能避免脹氣，每日最多喝2杯，1杯約300毫升，並配合溫和的核心運動，如孕婦瑜伽，可協助緩解孕婦脹氣問題。

台灣三軍總醫院婦產科主治醫師王毓淇指出，懷孕初期荷爾蒙產生變化，孕婦體內的黃體素逐漸上升，改變腸道蠕動，再加上子宮擴張，壓迫到腸胃，所以孕媽咪本就較一般人更容易脹氣。

孕婦先天較易脹氣，若後天攝取太多易脹氣的食品，如乳製品、豆製品，恐會導致肚子疼痛，國民健康署表示，牛奶含有豐富鈣質，若食用牛奶容易脹氣，可食用其他高鈣食物來代換，如小魚乾、豆製品或鈣片，建議每日鈣質攝取量須達1000毫克。

王毓淇則表示，牛奶是營養均衡的飲品，每日最多喝1至2杯，1杯約300毫升，能避免過量攝取導致脹氣，且日常要維持「少量多餐」、「多動」原則。

王毓淇進一步說明，臨床上有許多孕媽咪懷孕前就不愛做運動，懷孕後還認為要「少動」，事實上，孕婦做溫和運動，如多多走路，或是做核心肌群運動、孕婦瑜伽，能促進腸道蠕動，除助於解決脹氣問題，也有助於減少孕期不適。

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