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研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

中央社／倫敦6日綜合外電報導
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

科學家今天說，一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病，表示這場疫情可能引發一波心理與神經疾病。

路透社報導，進行分析的研究人員表示，還不清楚新型冠狀病毒何以與焦慮症及憂鬱症等精神問題有關，但卻是他們檢視的14種疾病中最為常見的診斷結果。

研究人員表示，儘管COVID-19病患在確診後罹患中風失智或其他神經系統疾病的案例較少，但在曾罹患COVID-19重症的病患中仍有相當高的比例。

共同領導研究的英國牛津大學精神病學專家塔奎特（Max Taquet）說：「我們研究顯示，相較於感染流感以及其他呼吸道疾病，罹患COVID-19後確診大腦和精神相關疾病更普遍。」

塔奎特表示，這項研究無法判定生物學或心理學涉及的相關機制，但「為了預防與治療」，科學家呼籲有必要展開進一步研究。

證據顯示COVID-19患者罹患大腦與精神疾病的風險較高，專家也因此愈來愈擔憂。同組研究人員去年在前一個研究發現，有20%的COVID-19病患在確診3個月內，遭診斷出一種精神疾病。

這項研究成果刊登在「刺胳針精神病學」（The Lancet Psychiatry）期刊，對象是以美國為主的23萬6379名COVID-19病患，發現其中34%在6個月內確診神經系統或精神疾病。

科學家表示，比起流感和其他呼吸道疾病，這些疾病在COVID-19患者身上更為常見，顯示COVID-19有特定的影響。

根據研究，焦慮症多達17%，其他心情疾病為14%，這二者最為普遍，且和曾感染COVID-19輕症或重症似乎無關。

然而在曾經住過加護病房的COVID-19重症病患中，7%在確診6個月內中風，近2%失智。

共同領導研究的牛津大學精神病學教授哈里森（Paul Harrison）說：「儘管大多數疾病的個人風險都不高，但對整個群體而言可以說是相當大。」

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