長者出外頻走失、跌倒 醫師：疑腦部功能退化應就醫

長者出外頻走失、跌倒，但限制其不出門，恐導致肌肉萎縮。示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照片

一名年逾90歲的老翁，平日喜愛外出本是好事，但有時會迷路，甚至不慎跌倒送醫，叮嚀他不要太常外出，也不聽勸，讓家人擔心不已，精神科醫師指出，「走失問題」恐意味著認知異常、腦部功能退化，即便長者平時生活方式如常，能自理，但若腦部、身體功能下降，應及早至神經內科或老年、成年精神科就診。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師劉建良表示，認知功能正常到失智 症，中間的時期稱為「輕度認知障礙」，據流行病學研究顯示，社區中篩檢 出輕度認知障礙的患者，有1/3的患者會在5年內發展成失智症。

劉建良建議，該名逾90歲的老翁「出外走失」恐意味著認知異常、腦部功能退化，建議就醫檢查，「跌倒」則可能是平衡問題，可使用輔具協助行動或訓練自身肌力。

劉建良進一步表示，即便長者平時生活方式如常，能自理，但若腦部、身體功能下降，就該帶長者及早至神經內科或老年、成年精神科就診，提早發現問題，並予治療、預防。

劉建良說，「腦部功能下降」如不記得剛才發生的事，只記得很久以前的事，或是在熟悉環境中覺得陌生、找不到廁所，甚至平常會用的家具也突然不會使用；「身體活動功能下降」如容易跌倒，耐走度下降，走5至10公尺就覺得累，走路速度下降。

此外，劉建良指出，若發現長輩愈來愈沒有耐心，情緒波動大、個性改變，可能是認知功能下降作祟，也應至門診就診，檢查是否罹患失智症，或是否有其他功能退化。

劉建良提醒，長者長期服藥或服用多種藥品，相關症狀仍持續，建議找醫師討論病史及服用藥物史，請醫師做藥物整合，釐清是否需要做處方調整。

長者因上述問題就醫，不一定會診斷出失智，但可以了解是否功能退化，提前預防，甚至用科技定位系統協助掌握人身安全。劉建良呼籲，確診失智症並非要限制長者行動的自由，而是協助做更好的照護服務，提供長者可以運用的資源，延緩退化。