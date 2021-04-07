參賽者不服 衝上台扯「斯里蘭卡小姐」皇冠 這下被告了

選美皇后德席爾瓦（圖右）4日在國家電視台直播的頒獎典禮上，贏得了「斯里蘭卡小姐」的頭銜，並獲頒象徵冠軍的皇冠。不料在宣布獲獎者的片刻後，2019年得主朱莉（圖左二）竟登上舞台，直接將皇冠從德席爾瓦頭上扯下。（Getty Images）

斯里蘭卡近日舉辦「斯里蘭卡小姐」選美的頒獎典禮，獲獎者卻意外在舞台上被指控不符規定，更遭強行扯下皇冠導致頭部受傷，事後經證實全是烏龍一場。

選美皇后德席爾瓦（Pushpika De Silva）日前在國家電視台直播的頒獎典禮上，贏得了「斯里蘭卡小姐」的頭銜，並獲頒象徵冠軍的皇冠。

來源：Danu Innasithamby

不料在宣布獲獎者的片刻後，2019年的「斯里蘭卡小姐」得主朱莉（Caroline Jurie）竟登上舞台，並向觀眾鼓譟、質疑德席爾瓦不符合參賽標準。

由於賽事其中一項規則是獲勝者必須是「已婚者」，這位前得主聲稱德席爾瓦已離婚，根本沒有資格獲獎，根據事發當場的影片顯示，朱莉直接將皇冠從德席爾瓦頭上扯下，並拿到原本的亞軍頭上，這讓德席爾瓦只能淚眼汪汪地下台。

比賽舉辦方事後經確認，證實德席爾瓦並未有離婚情況，德席爾瓦也強調自己與丈夫確實已經分居、但「沒有離婚」，主辦方隨即向她道歉，並將獎項重新頒發給她。

德席爾瓦隨後也在臉書 上表示，事件發生後她因頭部受傷去了醫院，還說要以「沒有理由且具侮辱性的對待」為由，向法院提起訴訟。

斯里蘭卡小姐選美賽事的主席賈亞辛格（Chandimal Jayasinghe）也表示「感到失望」，並抨擊朱莉在舞台上的舉止「可恥」。