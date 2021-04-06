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才躲過火災 老鷹寶寶又遭口罩繩纏繞 所幸自行脫困　

記者陳弘逸／屏東報導
屏東科技大學鳥類生態研究室發現黑鳶幼鳥「布蕾」的腳，遭廢棄口罩繩纏住，所幸兩個小時後，布蕾自行脫困。圖／取自屏東科技大學鳥類生態研究室
屏東科技大學鳥類生態研究室發現黑鳶幼鳥「布蕾」的腳，遭廢棄口罩繩纏住，所幸兩個小時後，布蕾自行脫困。圖／取自屏東科技大學鳥類生態研究室

台灣屏東科技大學鳥類生態研究室日前直播觀察屏東黑鳶巢，曾看到火災差點波及鳥巢的驚險瞬間，近期又發現黑鳶幼鳥「布蕾」的腳，遭廢棄口罩繩纏住，一度讓觀察員與線上觀看的網友很緊張，擔憂布蕾會有危險，所幸，兩個小時後布蕾自行脫困，化解危機。

影片來源：YouTube 屏科大鳥類生態研究室頻道

屏東科技大學鳥類生態研究室今天於臉書貼文指出，日前屏東黑鳶巢才幸運逃過火災，卻在昨天直播觀察時發現，鳥巢中的幼鳥布蕾，腳遭廢棄口罩繩纏住，但基於減少干擾原則，仍採觀察方式掌握情況，並了解親鳥的反應，必要時，再前往救援。

觀察過程，令不少線上觀察員、網友感到緊張，更擔憂布蕾會因腳受限遭遇危險，所幸，兩個小時後布蕾自行脫困。

屏科大鳥類生態研究室指出，口罩是熔噴不織布塑料材質，在野外環境中難以分解，口罩繩也可能造成纏繞傷害，國外也有類似案例，因口罩繩纏繞導致野生水鳥腳腫脹，或企鵝誤食。

屏科大鳥類生態研究室表示，黑鳶築巢，喜歡攜帶回各種白色物品裝飾巢區，包含棉布手套、衛生紙、白色塑膠袋、白布等，但因應防疫需求，口罩量大增，讓口罩意外成為黑鳶帶回鳥巢的裝飾品，也呼籲，民眾切勿亂丟口罩，以免危害生態。

屏東科技大學鳥類生態研究室發現黑鳶幼鳥「布蕾」的腳遭口罩繩纏住，所幸兩個小時後布...
屏東科技大學鳥類生態研究室發現黑鳶幼鳥「布蕾」的腳遭口罩繩纏住，所幸兩個小時後布蕾自行脫困。圖／取自屏東科技大學鳥類生態研究室

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