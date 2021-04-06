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全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

編譯周辰陽／即時報導
杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun
杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

杜拜日前發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火。俄媒「生活」（Life）報導，約40名模特兒遭到逮捕、被控藐視公德（Public debauchery），可能面臨6個月有期徒刑與5000阿聯迪拉姆（折合約38800台幣）罰款。

每日郵報報導，此事發生在3日，地點位於高檔住宅區的杜拜碼頭（Dubai Marina），據傳是以色列版某美國成人網站的活動，與官方有關媒體則稱此為「宣傳噱頭」。

從當晚開始流傳影像可見到，全裸女子在陽台排成一排，正面面對杜拜的街道，由一名男子掌鏡攝影。另一組影像則顯示，眾多全裸女子在公寓內準備拍照，還可見到一人正在操作手機。

據指涉及此事的女子年紀都在20歲上下，來自白俄羅斯與摩爾多瓦等前蘇聯國家，11人經證實為烏克蘭人。俄羅斯領事館消息人士否認有俄國女子涉入，但部分被捕女子曾在一張名為「小家庭」（Little Family）的團體合照露臉，讓英媒與俄媒得以順藤摸瓜查出她們的身分。

俄羅斯籍男子孔佐夫（Alexey Kontsov）被指為此一「猥褻」攝影活動主辦人後遭到羈押，據指他向警察招供，自稱他看到鄰近公寓的陽台上有一群裸女，就把眼前影像錄下後上網分享。不過，此舉在阿聯也被視為犯罪，可能被罰坐牢與50萬迪拉姆罰款。該男子承認「嚴重錯誤」，並委任律師爭取釋放。

杜拜警方在聲明指出，因「不雅」影像被捕的嫌犯已被送交檢察機關，「此類不可接受行為不能反映阿聯社會的價值與道德」。

俄羅斯 攝影 社群媒體

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