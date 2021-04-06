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50歲女不菸不酒 竟一口氣長出10顆原發性肺癌

記者修瑞瑩／台南報導
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者修瑞瑩／翻攝
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者修瑞瑩／翻攝

50歲女子不菸不酒，咳嗽一個多月到醫院檢查，卻發現肺部長出數十個大小不一的結節，開刀切除約兩成多的肺部，確定10個是同時長出來原發性的肺癌，奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑6日報告這個特殊的病例，他表示，臨床上多發性肺癌的比例越來越高，但是原因不明。

一個人同時長出10個肺癌，這名50歲的家庭主婦去年因為慢性咳嗽而到奇美醫院的胸腔內科就診，經X光檢查發現左側胸腔有微小的陰影，醫師開給抗生素治療但並沒有改善，之後再接受電腦斷層檢查，在兩側的肺部發現有數十顆大小不一的低密度肺結節，就轉往外科治療，經雙側胸腔鏡手術切除，共確診有10顆惡性程度不一的原發性肺癌（並不是一個肺癌擴散到其他），目前仍在門診追蹤治療。

病患並沒有特殊的生活習慣，也沒有家族病史，為什麼會一口氣長出這麼多肺癌，原因並不清楚。

蘇英傑表示，2018年至今年3月的手術經驗發現，在此期間治療的106位肺癌確診病人中，竟有近四分之一(26位病人)是多發性及雙側肺癌病灶(12位病人)，顯見多發性肺癌並不少見。在這近四分之一多發性肺癌病人之中，平均每人有2.9顆腫瘤，且單側及雙側分布的病人約各佔一半。

他指出，過去認為肺癌與抽菸有關，但是近年與抽菸有關的鱗狀上皮細胞癌比率下降，幾乎95%都是肺腺癌，而且女性罹患的機率大約是六到七成，比男性多，是否與煮飯的油煙有關，或者是空汙，目前都還不清楚。

而且臨床發現，多發性的患者、也就是肺部同時長出好幾個原發性肺癌，比例越來越多，蘇英傑表示，許多早期的肺癌從X光影像上很難被發現，必須要用低劑量電腦斷層才能檢查出來。

奇美醫院健檢中心表示，目前願意自費篩檢低劑量電腦斷層的民眾越來越多， 10年前一年大約有400人，但是現在一年大約有2000人，成長五倍。

奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者...
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者修瑞瑩／翻攝
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑（右）6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例...
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑（右）6日報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者修瑞瑩／攝影
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑今天報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者...
奇美醫院胸腔外科醫師蘇英傑今天報告一個一口氣長出10顆原發性肺癌的罕見病例。記者修瑞瑩／攝影

腫瘤 篩檢

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