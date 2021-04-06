太平洋上空畫一顆大愛心 類包機體驗遊台灣

觀光局東京事務所3日舉辦類包機海外旅遊微體驗台灣行活動，班機編號JL3399（意喻台日長長久久），飛航日本上空畫出象徵台日友好的心型記號。（中央社）

觀光局東京 事務所首度攜手日本成田機場 等公司3日推出類包機海外旅遊微體驗台灣 行活動，飛行時間約3小時30分鐘，飛機還在太平洋上空畫出心型記號。

觀光局東京事務所、成田機場、日本航空公司（JAL）、JALPAK旅行社合作於3日推出類出國遊台灣活動，從東京成田機場（位於千葉縣）起降，吸引近160名旅客搭乘，從機場到機內充滿台灣元素。

這班特別飛航的班機編號JL3399（意喻台日長長久久），機型是波音767-300ER，3日正午12時從成田機場起飛，經過富士山、長野縣上空繞行富士山2圈後，逆時針由富山縣、石川縣小松市、四國島高知縣、太平洋上空畫出象徵台日友好的心型記號後，返抵成田機場。

這樣的旅程不便宜，商務艙每人逾5萬日圓（約452美元）、經濟艙2萬至3萬日圓。有一對夫妻說，太想去台灣了，旅費雖貴還是想參加，很高興報名成功。

觀光局東京事務所除了提供旅客伴手禮外，還舉辦特別活動，讓旅客將這次搭機的回憶寫在風景明信片上，寄給他自己或最重要的人，下機後工作人員會將風景明信片從台灣寄回日本，上面有台灣的郵票、郵戳，就像旅客親自從台灣寄出一樣。