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跨性別者長期「藏生殖器」…睪丸受損這下得切了

編譯中心／綜合報導
跨性別者因長期使用「隱藏男性生殖器」方法，導致睪丸受損不得不切除其中一個。（取材自ingimage／示意圖非當事人）
跨性別者因長期使用「隱藏男性生殖器」方法，導致睪丸受損不得不切除其中一個。（取材自ingimage／示意圖非當事人）

菲律賓24歲的匿名跨性別者因長期使用「隱藏男性生殖器」（原文為tucking）方法，導致睪丸受損不得不切除其中一個。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，這名跨性別者尚未進行全身變性手術，平時服用抗雄激素藥以降低睪固酮。她自成年以來一周會有四次將睾丸推入腹股溝管（Inguinal canal），並將陰莖和空的陰囊塞進兩腿之間。這種習慣常令她疼痛不適但她總是隱忍。

當她最後一次嘗試「藏生殖器」時卻不幸發生睪丸扭轉（Testicular torsion）意外，截斷了生殖器血液供應並讓她劇痛難耐只得緊急入院求診，最後不得不移除一個受創的睪丸。

發表這則案例的醫師德巴爾博（Clarence Debarbo）指出，此事件突顯了變性婦女通常不願為「隱藏生殖器」引起疼痛而就醫，但等到事態嚴重時，「往往就得犧牲睪丸，或影響生殖能力。」

巴爾博提到不少年輕的跨性別者會希望隱藏睾丸或進行變性手術，但隨著年齡增長，許多跨性別者會期盼擁有自己的孩子，若不正視這個問題，可能會讓跨性別者在日後感到遺憾，呼籲人們若睾丸長達20分鐘以上劇烈疼痛就該立刻就醫。

英國

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