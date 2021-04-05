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NCAA／史丹福奪冠功臣 竟是柯瑞的超漂亮乾妹妹

體育新聞組／綜合報導
柯瑞乾妹美顏球技兼備。(取材自Instagram)
柯瑞乾妹美顏球技兼備。(取材自Instagram)

NCAA女籃錦標賽決賽，史丹福大學以54：53險勝亞利桑納大學。值得一提的是，NBA勇士隊柯瑞（Stephen Curry）的乾妹妹Cameron Brink也是史丹福奪冠功臣之一，她共出戰31場(首發19場)，場均9.9分6.6籃板2.7阻攻。 

➤➤➤29年磨一劍 史丹福女籃奪校史第3冠

柯瑞也在Instagram恭喜Cameron Brink奪得NCAA女籃冠軍：「我的妹妹Cameron Brink，你好嗎，冠軍。永遠是一個傳奇。恭喜史丹福大學，又一個冠軍，將它帶回灣區！」

 

香港01報導，Cameron Brink和柯瑞家並沒有血緣關係，她的母親與柯瑞的母親是大學室友，因此柯瑞的爸爸是她的教父，而柯瑞稱她為God-Sister。

Cameron Brink身高是1.93米，比柯瑞還高3厘米。常常要到處比賽的柯瑞百忙中仍不忘這個「妹妹」，只要有空或是到波特蘭作客就會到高中給Cameron一個驚喜，不時會把Cameron抓到一邊練她的罰球。

「柯瑞一直都給我非常正面和建設性的鍛煉，但並不是那種我和Stephen Curry一起練習，而是我和哥哥一起射波的感覺。」Cameron Brink這麼說。

柯瑞乾妹美顏球技兼備。(取材自Instagram)
柯瑞乾妹美顏球技兼備。(取材自Instagram)

柯瑞 史丹福大學 NCAA

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