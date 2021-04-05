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五種天然提神食物 對抗收假症候群

記者陳秋雲／台中報導
World Gym Blog提供五種食物對抗收假症候群。圖/World Gym Blog提供
World Gym Blog提供五種食物對抗收假症候群。圖/World Gym Blog提供

放完4天清明連假，又要收假上班，覺得精神不濟、思緒不清楚？World Gym Blog分享5種天然提神食物，對抗「收假症候群」。

1.薄荷茶

薄荷中含「薄荷醇」成份，散發清涼感，同時可以刺激大腦、活化細胞，幫助改善頭痛，也能提振精神。午休後喝一杯薄荷茶，能幫助提神醒腦。

2.堅果

像杏仁、核桃、腰果…等堅果，有豐富的蛋白質、油脂與不飽和脂肪酸，也含有礦物質鎂，能幫助能量代謝、神經傳導、減少身體疲累感。

3.水

身體疲勞可能是缺水的警訊，缺水也會不利於代謝，容易讓頭腦昏沉、鈍鈍的，平時就應補足水分。但要注意，咖啡或是茶，亦或是含糖飲料，都是利尿飲料，喝多反而是會讓身體排出更多水分，無法改善身體缺水狀況，所以還是喝純水最好。

4.黑巧克力

可以提神的是「黑巧克力」，而不是含乳量過多的牛奶巧克力，建議選擇可可含量75%的黑巧克力，糖分較低外，巧克力中含的咖啡因跟可可鹼，能幫助提神、改善心情，下午來塊巧克力，再配一杯薄荷茶，幫助提神有效。

5.香蕉

上班昏昏沉沉、沒有元氣，可以補充一根香蕉，香蕉裡的「鉀」能夠調節神經，同時提升專注力。

精神不濟，除連假玩太嗨沒睡飽之外，也可能是因為「吃」，吃太飽會容易讓胰島素大量分泌，進而導致血糖下降速度變快，容易變得疲倦、想睡；吃太多精緻食品，如蛋糕、麵包、炸雞…等，攝取過多油脂和不健康成分，也會讓人越吃越累、更想睡。

咖啡 核桃 血糖

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