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想到連假結束要上班就累？醫：做這四件事助收心

記者黃惠群／台北報導
清明節四天連假即將結束，可以提前安排明日工作行程，避免之後上班產生焦慮感。圖／本報資料照片
清明節四天連假即將結束，可以提前安排明日工作行程，避免之後上班產生焦慮感。圖／本報資料照片

清明節四天連假即將結束，雖不像學生寒暑假那麼長，但過完連續幾天的休閒時光，恐難免出現收假壓力及焦慮，身心科醫師建議，連假最後一天不要安排太多事情，避免熬夜、飲酒，但可以多做有氧運動舒壓，如快走、騎腳踏車等，也可提前安排明日工作行程，避免隔日上班產生焦慮感。

振興醫院身心科主治醫師袁瑋指出，清明節四天連假不算很長的長假，但民眾仍可能因假期作息不正常，行程緊湊，身體疲累，導致重回工作崗位時，感到壓力與焦慮，可以在上班前一日，做20至30分鐘的「有氧運動」，即有舒壓效果，沒有運動習慣者則可藉此培養運動習慣，時間不需太長，約莫15分鐘，「會喘」即可，重點在於能每日做到，待養成習慣後，可再逐步增加運動時長。

另外，袁表示，收假前一日應避免熬夜、飲酒與安排過多行程，以免造成身體疲勞、難入眠，影響隔日工作，但可預先安排翌日工作行程，以讓之後的的工作流程更順暢，減緩連假重回工作崗位的不適感。

袁瑋提醒，若連假結束後，焦慮感、壓力感持續1至2週，建議應至身心科門診尋求專業醫療協助，檢視是否有收假以外的其他因素，導致情緒低潮。

袁瑋說，平時雖然較少患者因「收假症候群」來身心科就醫，但有很多人因為「職業倦怠」就診，原因大多與「自身工作時間分配不佳」、「都在協助他人的工作業務」、「被過度要求仍忍耐」及「自己無法摸索出工作精進之道」等有關。

職業倦怠多是長期演變而來，袁瑋表示，可以藉此次收假機會，觀察自身身心與工作狀態，若有焦慮感，可釐清究竟是短期收假壓力所致，還是是因長期工作倦怠或其他因素，找出根本原因，並尋求專業協助，才能解決核心問題。

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