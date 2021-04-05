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台北動物園「水豚寶寶」亮相 出生1小時就能到處走

 記者潘才鉉／台北5日電
體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠，讓人不禁聯想到最近很夯的天竺鼠動畫影片，保育員於是將牠命名為「車車」。（圖：台北市動物園提供）
體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠，讓人不禁聯想到最近很夯的天竺鼠動畫影片，保育員於是將牠命名為「車車」。（圖：台北市動物園提供）

台北市立動物園向臺南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，於2月27日晚間平安誕下一隻小寶寶，動物園表示，剛滿月的水豚寶寶「車車」今天正式和大家見面，由於水豚寶寶體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠，讓人聯想到最近很夯的天竺鼠動畫影片，保育員於是將牠命名為「車車」。說起水豚不僅十分膽小，還很健忘，曾經因為保育員換了口罩顏色，就以為有陌生人闖入。

動物園表示，剛出生的水豚寶寶體重約2400公克，體型大小和毛色乍看之下很像成年的天竺鼠。由於是早熟型動物，水豚寶寶出生不到一小時就可以自己走來走去探索環境，讓人不禁聯想到最近很夯的天竺鼠動畫影片，於是將牠命名為「車車」。不過，水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時請獸醫師施打晶片和健康檢查時，才能揭曉性別。

剛滿月的水豚寶寶「車車」5日正式和大家見面，動物園表示，歡迎大家有空常來熱帶雨林...
剛滿月的水豚寶寶「車車」5日正式和大家見面，動物園表示，歡迎大家有空常來熱帶雨林區拜訪可愛的水豚君家族。（圖：台北市動物園提供）

水豚們不僅十分膽小，還很健忘，保育員每天都要推車進入活動場整理環境，偏偏牠們就是常常忘記，有時還是會被嚇一跳。動物園表示，身為水豚君的保育員，不能任意變換髮型或是身上的配件，因為水豚還有點眼盲，曾經因為保育員戴的口罩顏色不同，水豚們就以為有陌生人闖入。

另外，水豚交配後，藉由監測媽媽的體重變化，可以探知是否有懷孕或是胎兒是否有持續成長。通常保育員可透過親近訓練，用食物來引導動物主動站上磅秤，但是水豚孕婦看到食物擺在磅秤上，反而逃之么么，就算把磅秤擺在每天路過的通道上，牠卻寧可繞遠路走，保育員只好利用牠一有風吹草動就會往角落躲藏的特性，事先把磅秤放在角落裡，到了要量體重的時間，保育員只要拿一塊大木板慢慢的靠近，水豚孕婦躲到角落就剛好站上磅秤。

動物園表示，水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但母性很好，把水豚寶寶照顧得無微不致，今天更帶著「車車」正式到戶外活動場和大家見面，動物園提醒大家經過水豚的家時，請保持輕聲細語，才不會驚擾到水豚君們打盹。

來源：臺北市立動物園

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