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英格蘭推廣乳癌新藥 注射5分鐘就搞定

編譯徐榆涵／綜合報導
英格蘭國民保健署推廣新型乳癌療法「Phesgo」，能將給藥時間從原本的2.5個小時縮減到5分鐘，大幅降低患者染疫風險。（歐新社）
英格蘭國民保健署推廣新型乳癌療法「Phesgo」，能將給藥時間從原本的2.5個小時縮減到5分鐘，大幅降低患者染疫風險。（歐新社）

英國國民保健署（NHS）正在英格蘭各地推廣一種新型的乳癌療法「Phesgo」，能將給藥時間從原本的2.5個小時縮減到5分鐘，減少乳癌患者在醫院停留的時間，進而降低感染新冠肺炎風險。

英國衛報報導，Phesgo療法供「HER2陽性」乳癌患者使用，而約15%乳癌患者為HER2陽性。英格蘭國民保健署（NHS England）表示，該注射劑可以減少乳癌患者待在醫院的時間，進而大幅降低染疫風險。

英國抗癌慈善機構Breast Cancer Now執行長摩根（Delyth Morgan）說，對數千名女性而言，NHS能批准Phesgo療法是個好消息，她們將受益於「更快且更友善」的療法。

摩根表示，「受疫情影響，NHS面臨前所未有的壓力，而這種更高效率的療法，還能節省醫療專業人員的寶貴時間」。

英格蘭國民保健署說，每年將有逾3600名新患者受益於這種療法。

Phesgo是將賀疾妥Pertuzumab （Perjeta）和賀癌平（Trastuzumab）兩種藥物，結合成新型的固定劑量組合皮下注射劑，以前這兩種藥物都曾作為單獨的靜脈注射劑。Phesgo療法會與化學療法一起用於治療HER2陽性不同階段的患者。

英格蘭國民保健署指出，原本兩次單獨注射時間須耗時2.5個小時，現在只要5分鐘。

來自聖海倫斯、現年51歲的蘭姆（Paula Lamb）是首批接受該療法的患者之一，她在2014年被診斷出患有乳癌。蘭姆說，目前正接受多種藥物治療，療程時間大約需要一個半到兩小時，且三周就要去一次醫院。「接受5分鐘的療法代表我將有更多時間去散步、種植物、編織以及幫女兒練板球，它徹底改變了我的人生」。

英國 疫情 新冠肺炎

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