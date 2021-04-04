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奶粉「成長配方」藏陷阱 恐讓孩子嗜糖成癮

記者郭琇真／專題報導
成長配方多含有精製糖，喝兩、三杯就可能超標。若長期飲用恐提高慢性疾病風險。（記者郭琇真／攝影）
成長配方多含有精製糖，喝兩、三杯就可能超標。若長期飲用恐提高慢性疾病風險。（記者郭琇真／攝影）

快滿三歲的噗心應該要開始學習和大人一樣，由六大類食物中攝取營養，也藉此訓練咀嚼能力；但她總偏愛喝「又香又甜」的成長配方，一天要喝近1000毫升，幾乎是同齡幼兒的兩、三倍，卻對青菜、肉類等興趣缺缺。

台灣噗心媽媽、社企流創辦人林以涵試著讓女兒改喝白色鮮奶。噗心會問：「那種黃色牛奶還有嗎？」白色的，不夠甜。

兒科醫師和營養師眼中，這是對成長配方「過度依賴」，添加的糖分和香料讓幼兒無糖不歡，容易挑食，也難銜接固體食物，「只愛喝、不愛嚼。」博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔說。

兒科醫師臨床觀察，台灣一歲以上的幼兒，十個約有八個會喝成長配方，比率相當高。毛心潔指出，常見家長來求診，煩惱孩子總不吃飯，進一步詢問孩子的一日飲食，會發現常是早上喝一杯配方奶、中午飯沒吃兩口，繼續喝配方，晚餐和睡前再喝，「怎麼可能吃得下飯？」

糖尿病風險增加

中華民國營養師公會全聯會理事長金惠民表示，2013年澳洲雪梨大學曾研究，調查印尼和馬來西亞成長配方的添加糖問題，發現長期飲用成長配方可能導致孩子蛀牙、腰圍增加、體重過胖，甚至提高罹患第二類型糖尿病等慢性疾病的風險。

願景工程此次調查台灣市售21款成長配方發現，高達九成五添加精製糖，如蔗糖、果糖、乳糖、玉米糖漿等。經專家估算，部分品牌喝兩到三杯，就可能超過國際醫學組織給幼兒的每日糖建議攝取量15公克。

營養師吳芃彧觀察，在廣告和通路的推廣下，許多父母在孩子滿一歲後，會從嬰兒配方奶銜接使用成長配方，成長配方好沖泡，口感既香又甜，孩子愛喝，也就很容易取代正餐，但這樣的取代並不健康。

不適合天天攝取

她強調，一歲後的孩子得花時間學習咀嚼、吞嚥天然食物，建立健康飲食的習慣；成長配方就像大人生病、住院時，會飲用的「高糖份高熱量補充品」，是在非常時期的營養補充品，而不是天天可以攝取的「食物」。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌說，成長配方添加許多微量營養素，雖有助於補充營養，但不該添加蔗糖等精製糖，孩子吃多了，反而影響發育及健康。他呼籲政府應將成長配方納入「特殊營養食品」的管理範疇內，讓專家可介入審查、限制配方的含糖量。

台灣 糖尿病 澳洲

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