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埃及木乃伊大遊行 22具國王和女王遺體搬家

中央社／開羅3日綜合外電報導
木乃伊轉移現場的文藝演出。（新華社）
木乃伊轉移現場的文藝演出。（新華社）

埃及首都開羅街頭3日舉行盛大遊行，將古埃及22具法老和女王的皇家木乃伊透過特製車輛送往新博物館，以對外提供更輝煌的展示。

這場名為「法老黃金遊行」的活動，將18具法老和4具女王的木乃伊自位於開羅市中心解放廣場（Tahrir Square）的埃及博物館（Egyptian Museum），移師到東南方約5公里的弗斯塔德（Fustat）埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilisation）。

埃及首都開羅解放廣場，用於運送木乃伊的金色定制花車3日駛離埃及國家博物館。（新華...
埃及首都開羅解放廣場，用於運送木乃伊的金色定制花車3日駛離埃及國家博物館。（新華社）

歐洲新聞台（Euro News）報導，根據文物局資料，這22具木乃伊多來自於西元前1539年至1075年間統治埃及的「新王國」時期。

法新社和路透報導，22具皇家木乃伊抵達今天甫正式開幕的埃及國家文明博物館時，現場施放21響禮炮，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）也親臨現場，目送載著木乃伊、繪有黃金法老圖案的特製車輛一一經過。

運送木乃伊的金色訂製花車。（新華社）
運送木乃伊的金色訂製花車。（新華社）

聯合國教科文組織（UNESCO）和世界觀光組織（World Tourism Organization）負責人也出席這項儀式。

載運木乃伊的特製車輛，每輛都打了氮氣作為保護機制，並裝有避震器，以確保這些珍貴的文物在路程中不會受到凹凸不平的路面打擾。

遊行隊伍打頭陣的是西元前1600左右統治埃及南部，有「勇者」稱號的陶二世（Seqenenre Tao II），最後一輛則載著西元前12世紀統治埃及的拉美西斯九世（Ramesses IX）。

車隊中的木乃伊還包括統治埃及67年的拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II），以及最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）。

這22具木乃伊將接受15天的實驗室修復，再於新家對外展示。

埃及首都開羅木乃伊轉移現場的文藝演出。（新華社）
埃及首都開羅木乃伊轉移現場的文藝演出。（新華社）

儘管遊行活動規模盛大，甚至饒富趣味，英國廣播公司新聞網（BBC News）點出，歷史上來說，埃及木乃伊多牽扯迷信甚至是不祥的。

埃及近來遭遇一連串災難，北埃及（Upper Egypt）索哈（Sohag）上星期發生鐵路互撞事件，釀數十人死亡；開羅一棟建築物也驚傳倒塌，至少18人遇難。

而就在木乃伊遷址準備活動進入最後倒數階段期間，蘇伊士運河（Suez Canal）又發生長榮海運公司長賜輪（Ever Given）擱淺打斜癱瘓運河交通近一週的事件。

社群媒體上的網友紛紛懷疑，或許這一切都要怪罪「木乃伊詛咒」這項毫無根據的傳說。

而展示古埃及木乃伊是否符合道德倫理，長久以來也是各方熱議的焦點。許多穆斯林學者認為，死者應予敬重對待，而非如珍品般對外展覽。

來源：RT

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