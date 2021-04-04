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深圳翁養10公分幼鱷 8年長成2公尺巨獸…急送走

聯合新聞網／綜合報導
深圳老翁撿幼鱷當寵物，8年後體型竟成1米9長。（取自頭條日報）
深圳老翁撿幼鱷當寵物，8年後體型竟成1米9長。（取自頭條日報）

現今除了養狗、貓，也有民眾養育刺蝟、蛇等動物，但你有看過養鱷魚的嗎？中國深圳一名老翁將路邊撿來的鱷魚飼養長大，養了近8年竟從10公分幼鱷長成了1.9公尺長的巨大鱷魚，令老翁擔憂恐危害他人，便緊急聯絡相關單位處理。

據頭條日報報導指出，深圳老翁陳伯於7、8年前在路旁的水溝發現了一條約10公分長的幼鱷，因孫子喜歡便將其帶回家撫養，家人也時常投餵鱷魚。隨著鱷魚一天天長大，陳伯將其安放於天台水池內，四周更加裝鐵絲網防止危害，但眼看鱷魚體型愈來愈壯碩，思量之下決定向政府機關尋求幫助，工作人員剛抵達時亦被鱷魚的體型嚇了一跳，目測體型約為1.9公尺長，經過一番努力後，終於成功將這頭鱷魚帶回安置。

兩名工作人員合力將鱷魚搬離天台水池，帶回安置。（取自頭條日報）
兩名工作人員合力將鱷魚搬離天台水池，帶回安置。（取自頭條日報）

微博影片中可以發現，經評估後該條鱷魚幼時僅10公分長，經過長年累月的照顧長成1.9公尺的巨鱷，在工作人員捕搜過程中奮力掙扎，甚至一度咬向工作人員，最終利用繩子將鱷魚嘴巴綁住，經兩人合力才終於將其帶走。

經過檢查後得知，這條鱷魚為一級保育類動物，名為暹羅鱷。在專家評判後將這條頭好壯壯的牠安排與動物園中的鱷魚一同飼養，但同時也呼籲民眾「不應隨便飼養野生動物，以免危害人身安全」。

動物園 中國 微博

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