疫情下創造舞台 韓國偶像歌手走入劇場挑戰直播

韓國音樂劇製作公司SHINSWAVE推出結合線上直播情境喜劇、劇場型現場演出及廣播元素的新概念作品「ON AIR-秘密契約」。(中央社)

「很久沒有在粉絲面前唱自己的歌，心情真的很微妙」。擔綱韓國新概念音樂劇男主角、男團Golden Child主唱洪周燦演出後分享心情，在一年多疫情 阻隔後再次拉近與粉絲的距離，坦言自己「差點哭出來」。

韓國音樂劇製作公司SHINSWAVE去年在疫情爆發後首次嘗試以線上轉播方式進行演出，今年利用經驗，與電信商LG U+攜手進一步推出結合線上直播情境喜劇、劇場 型現場演出及廣播元素的新概念作品「ON AIR－秘密契約」，讓韓國國內觀眾可進場或透過IDOL LIVE線上觀看，海外觀眾也能在網路直播平台V LIVE觀賞。

藝人在疫情衝擊下求生求變，透過線上平台找回失去的舞台，心情激動。跟周燦一樣，許多歌手習以為常的表演工作在過去一年來都被列為禁止事項，或是只能以線上方式進行，但「ON AIR－秘密契約」導演劉成模（譯音）接受中央社記者訪問時直言，「要兼顧現場演出跟線上播出是非常困難的」。

劉成模曾參與製作韓國知名喜劇直播節目「週六夜現場」（Saturday Night Live Korea），剛結束一場忙碌演出的他穿著一身運動服，來到散場熄燈後的劇場大廳接受訪問。

他表示，這次作品並非傳統音樂劇，而是更接近情境喜劇，情境喜劇一般是經過拍攝、剪輯後才在電視上播出，但以直播方式進行，就相當考驗演員的演技，彩排練習時也要同時考量攝影機角度及適用現場與拍攝的表演方式，「我跟演員、工作人員們都費了很大的心思」。

更特別的是，與一般舞台劇 不同，這次劇本以連續劇方式設計為8集，每集演出4次，分別由4名偶像歌手擔綱男主角，意味著每個男主角只有一次詮釋劇本的機會，對演技的考驗及壓力也更大。

雖然韓國內容產業已有許多輸出海外的經驗，現場直播仍因語言而相當受限，對劇場而言更是從未想過的嘗試。

「以前是覺得沒有必要硬去做，現在是必須要做」。劉成模認為，無論疫情何時結束，都勢必對往後的娛樂產業造成相當大的影響，也希望藉由這次契機促進這種表演方式持續發展。

劉成模提到「必須要做」的原因，正是2020年初爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。韓國政府要求民眾減少外出、與他人保持2公尺以上社交距離，必須同時聚集數十、數百人在密閉空間的表演型空間，自然第一時間被迫關閉，注重臨場感受的劇場，陷入前所未有危機。

不少早就排定的音樂劇、舞台劇因疫情取消，即使在疫情緩和、政府開放有限觀眾進場後，劇場開支仍入不敷出，有些劇場索性暫時休業。專職音樂劇演員為了生計，不得不到處奔波打工，勉強撐著等待解封那天到來。

不過，業者趁機「轉型」，在現場演出同時挑戰線上直播，反而為韓國劇場打開「全球化」的一扇窗，成為韓劇、韓綜、K-POP等韓國內容產業進軍國際的一員。

在疫情下的首次嘗試，也讓製作方選擇了更強調與觀眾互動的主題，將現實演藝圈常見偶像歌手擔任廣播DJ的場面搬上舞台，像真正的廣播節目一樣蒐集觀眾投稿、甚至邀請粉絲上台互動，一次拉近這一年來「最遙遠的距離」。