我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

太魯閣事故／現場最後一具遺體剩半身 遭重壓難救出

禁撐陽傘、男師查女學生內衣…日中學「暗黑校規」挨轟

聯合新聞網／綜合報導
福岡縣律師會調查，發現福岡許多學校有內衣相關的儀容規定，還會以檢查內衣的名義要求學生解開襯衫，不合規定者甚至會被強迫當場脫下內衣。（示意圖擷取自youtube）
福岡縣律師會調查，發現福岡許多學校有內衣相關的儀容規定，還會以檢查內衣的名義要求學生解開襯衫，不合規定者甚至會被強迫當場脫下內衣。（示意圖擷取自youtube）

亞洲過去許多高中以下層級的學校，都曾嚴格規定髮禁、服裝儀容等項目。如今學風日漸開放，強調學生人權與自主性之下，這些校規也都慢慢退出校園。不過就在日本，近日卻傳出仍有許多學校，還保持著不合時宜的校規，甚至還有檢查為名義的騷擾事件發生。

根據日本媒體「西日本電視台」報導，福岡縣律師會在2020年針對福岡的市立中學校進行調查，發現許多學校的校規裡頭，仍然有著不合時宜的規定，如髮型不能太過張揚，禁止「底切頭」之類的流行髮型、和服儀的相關規範。其中最令學生不滿的，就屬於「內衣」上的限制。

報導指出，部分學生與家長反應，校方人員會借著服裝儀容的名義，要求學生門在走廊站成一排，解開襯衫進行檢查。又或者將男女學生集合到體育館，一一檢查他們的內衣的顏色。甚至有違反校規的學生，被強迫當場脫下內衣，也有遭到男性教師訓誡的女學生身心受創，因此開始逃避上學。

律師後藤富和指出，針對內衣的檢查，完全是在侵害學生人權，必須立刻廢止。其他如禁止底切頭之類的，就算請老師解釋，他們也無法說明出禁止底的意義何在。如果不能做出合理性的說明，那麼這樣的校規當然也得改正。福岡縣、市的教育委員會，也將再4月過後開始檢討各校校規。

律師質疑，就算詢問老師為何禁止底切頭（圖右白襯衫男子髮型），恐怕也答不出合理回答...
律師質疑，就算詢問老師為何禁止底切頭（圖右白襯衫男子髮型），恐怕也答不出合理回答。（圖擷取自youtube）

除了福岡之外，日本媒體「每日新聞」也報導，佐賀縣內有14所國高中仍有「內衣需為白色」的規定，還有三所學校要求頭髮並非黑色的學生，必須提出「天然毛色證明書」，證明自己沒有染髮。

其他還有「禁止住在朋友家」、「書包上的裝飾只能放一個」、「只能在穿外套時披圍巾」、「上下學時禁止使用陽傘」、「禁止在校內使用毛毯」等等，都被認為是過時的「暗黑校規」，預計將在今後進行檢討改正。

日本 教育

上一則

泰國「選美冠軍」參加徵兵 霸氣籲：給我機會參軍

延伸閱讀

黑白集／政客抵制冬奧 別拿運動員祭旗

黑白集／政客抵制冬奧 別拿運動員祭旗
美政府人權報告 關切北京影響台媒 對記者發動網攻

美政府人權報告 關切北京影響台媒 對記者發動網攻
美人權報告：中國對新疆穆斯林的作為是種族滅絕

美人權報告：中國對新疆穆斯林的作為是種族滅絕
俄地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

俄地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

熱門新聞

洗碗機是輔助家事的好幫手。（取材自ingimage／示意圖）

洗碗機能不能將碗盤洗乾淨？內行人5字告訴你

2021-03-28 02:00
長榮海運的貨運船近日擱淺在蘇伊士運河。(取材自Instagram)

EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路

2021-03-27 04:45
一名男子對另一名在麥當勞得來速點餐的顧客報以小復仇，被網友大讚「太天才了！」 （歐新社）

得來速點餐太慢被後車咒罵 他一招復仇 網讚天才

2021-03-30 02:45
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

阿里山絕美櫻王滿開 專家賞櫻路線大公開

2021-03-29 19:05

俄地鐵站監視器乍現春光 神祕女郎露性感內衣走台步

2021-03-30 05:06
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。（取材自ingimage）

失眠會讓反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

2021-03-28 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 162人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃