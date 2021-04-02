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愛情、事業都豐收 4月最好運3星座 巨蟹苦盡甘來了

記者劉小川／綜合報導
到了4月，有3大星座，開始找到事業與情感面的平衡關係，人際關係也調整恰到好處，讓人生好圓滿。（取材自pexels）
到了4月，有3大星座，開始找到事業與情感面的平衡關係，人際關係也調整恰到好處，讓人生好圓滿。（取材自pexels）

每個人都希望，愛情與事業都能豐收，但總是事與願違。許多人忙碌於工作上，即使工作獲得成就，但其實就冷落了情感面，情感順利的人卻在事業上屢屢挫敗。但到了4月，有3大星座，開始找到事業與情感面的平衡關係，人際關係也調整恰到好處，讓人生好圓滿。

第3名／天秤座

一向把事業看得極為重要的天秤座，即使因為忙碌而被情感誤解，也不會刻意的解釋，天秤的心裡只想把事情先搞定後，再去說服對方，這樣在情緒邏輯處理上才會效果更好。當然若另一半真的遇見困難之處，天秤也不會放手不管，盡全力的幫助。

4月的天秤座實力得到了提昇，相對周圍的競爭能力也跟著增強許多，想要在兩方面都能取得平衡的天秤座，開始要發揮自己的實力了，困難也會一一擊破。

第2名／摩羯座

吃苦耐勞的摩羯座，不會用華麗裝飾來表現自己能力，只要在工作本分上，無論大小事，都會一絲不苟盡全力完成。為人低調的摩羯座，不是一個愛擺顯的星座，即使有再大的成就，也會安靜地守著這份安心、安全感。

4月到來，摩羯座懂得看見遠方的風暴就提前避風避險，所以再大的事情，摩羯座都有預先準備，也是此時翻身的最佳時機，說到愛情與事業雙收，建議摩羯不如趁著這樣的契機，成謂愛情與事業的勝利者吧！

第1名／巨蟹座

行事膽小的巨蟹座，通常遇見事件時都會比別人更緊張、謹慎。但膽小也不是壞事，養出謹慎、敏銳洞察力的巨蟹座。在職場上的巨蟹座，比較不懂得拒絕，雖然自己有足夠的能力，也可以有完成任務的獨立性，但4月的巨蟹座最好懂得婉言相拒，如果你不懂得拒絕別人，那麼添上麻煩的絕對是自己。

事業運旺的巨蟹座，不會因此而驕傲行事，在情感間也進退有度，可說是雙收的冠軍當之無愧。

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