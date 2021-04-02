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曾與日本大和號死鬥 美驅逐艦「約翰斯頓號」船骸現蹤

編譯周辰陽／綜合報導
美國海軍驅逐艦「約翰斯頓號」資料畫面。「約翰斯頓號」官兵於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，表現出遠超職責要求的英勇無畏，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥後沉沒，獲得總統單位嘉獎，艦長埃文斯中校則追授榮譽勳章。（畫面翻攝：Stripes.com）
美國海軍驅逐艦「約翰斯頓號」資料畫面。「約翰斯頓號」官兵於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，表現出遠超職責要求的英勇無畏，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥後沉沒，獲得總統單位嘉獎，艦長埃文斯中校則追授榮譽勳章。（畫面翻攝：Stripes.com）

在第二次世界大戰的太平洋戰爭中，美國海軍驅逐艦「約翰斯頓號」（USS Johnston, DD-557）於1944年薩瑪島海戰（Battle off Samar）率先迎擊日本主力艦隊，儘管最後不敵對方壓倒性火力而沉沒，卻與友軍單位一起避免美軍登陸部隊遭到攻擊。水下科技公司Caladan Oceanic於1日發出新聞稿，宣布一隊海洋探險家日前已確定找到深眠海底的「約翰斯頓號」船骸。

根據新聞稿，「約翰斯頓號」是全世界已知最深的船骸。私募基金投資人、海軍退役中校兼探險家魏斯科沃（Victor Vescovo）自行贊助探險活動，更親自駕駛「有限因子」號深海潛艇（DSV Limiting Factor），潛入水下近6456公尺深處，發現「約翰斯頓號」前三分之二船身的殘骸主體。

從影像可見船骸直立，兩側的「557」銜號相當清晰，足以確認該艦身分。艦首、艦橋與5吋艦砲等部位狀況完整，也可見到死戰日本艦隊而嚴重受創的痕跡。探勘過程沒有發現遺體或服裝，潛艇也沒有取走船骸上的任何東西。

於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥沉沒的美國海...
於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥沉沒的美國海軍驅逐艦「約翰斯頓號」船骸，清晰可見的「557」銜號足以確認該艦身分。（畫面翻攝：Caladanoceanic.com）
於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥沉沒的美國海...
於1944年薩瑪島海戰率先衝鋒，與大和號戰艦在內日本海軍主力艦隊死鬥沉沒的美國海軍驅逐艦「約翰斯頓號」船骸，可見到艦橋位狀況完整。（畫面翻攝：Caladanoceanic.com）

魏斯科沃指團隊一共兩次8小時的最深殘骸潛航（wreck dives），進行探勘與拍攝，並向勇敢官兵致上敬意。出於尊重許多船員最後安息之地，他沒有提到潛航時間與「約翰斯頓號」的確切位置，也不會公開聲納資料、影像與探險現場筆記，一切資料都無償交給美國海軍，再由海軍酌情釋出。

佛萊契級驅逐艦「約翰斯頓號」1943年下水服役，隨著麥克阿瑟上將率軍反攻菲律賓。面對「大和號」在內的4艘戰艦、8艘巡洋艦及11艘驅逐艦組成的日軍主力艦隊企圖攻擊雷伊泰島登陸部隊，「約翰斯頓號」艦長埃文斯中校（Commander Ernest Evans）與官兵表現出遠超職責要求的英勇無畏、率先衝鋒迎擊，以相對極為微弱的火力掩護同分隊的護航航艦脫逃。

「約翰斯頓號」獲得總統單位嘉獎，埃文斯中校則追授榮譽勳章，軍史專家讚揚參戰官兵展現美國海軍史上最空前的「豪勇、血性及魄力」。

微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所籌組的團隊2019年也曾發現一艘佛萊契級驅逐艦沈船，但當時無法確定該船骸是「約翰斯頓號」或另一艘同樣折損於薩瑪島海戰的「霍爾號」（USS Hoel）驅逐艦。

來源：Caladan Oceanic

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