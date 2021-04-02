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請求防疫設備卻收到屍袋… 華州原住民縫成洋裝發聲

中央社／舊金山1日專電
艾可-霍克將屍袋縫成洋裝。（取材自推特@echohawkd3）
艾可-霍克將屍袋縫成洋裝。（取材自推特@echohawkd3）

去年疫情蔓延時，華盛頓州原住民團體申請補助個人防護設備，卻收到一箱屍袋。一名有原住民身分的公衛人員發揮她的手工藝，把屍袋變成象徵療癒與堅毅力的洋裝。

經過6個月時間縫製完成的洋裝，已經看不出前身是屍袋。流蘇袖子、領口點綴著小鏡子、開口處的花布邊，以及讓人過目難忘的3個紅色手印，每個細節都傳遞著訊息。

創作者是西雅圖的公衛研究人員艾可-霍克（Abigail Echo-Hawk），今年1月她把成品放到個人的社群帳號後，已成美國版「時尚雜誌」（Vogue）2月主題故事，並將在今年10月丹佛（Denver）的原住民電影藝術節中亮相。

艾可-霍克將屍袋縫成洋裝。（取材自推特@echohawkd3）
艾可-霍克將屍袋縫成洋裝。（取材自推特@echohawkd3）

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，去年3月2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延時，西雅圖印第安人健康委員會（The Seattle Indian Health Board）向州政府與聯邦的合作單位請求提供更多抗疫的個人防護設備（PPE），結果收到屍袋。

艾可-霍克難過地表示，那舉措反映出原住民族人受到的貶抑，且在疫情期間更為嚴重。她告訴時尚雜誌，西雅圖印第安人健康委員會不是醫院、沒有住院病人、沒有病床，「如果有人在這裡死亡，我們會叫一輛救護車。」

她化悲憤為力量，以過去在阿拉斯加農村社區成長的經驗，和所學的知識技能，把屍袋改造成特殊的「緞帶洋裝」（ribbon dress）。

緞帶洋裝的歷史源於1800年代，擅長手工藝的美國原住民從歐洲的新移民手中交易取得布料後，編織點綴在服飾上。

艾可-霍克說，每一條絲帶代表一個祈禱。意在以這件緞帶洋裝喚醒人們關注原住民社區受到疫情的重大影響，同時點出原住民婦女失蹤和被謀殺的困境。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），美原住民染疫機率是白人的3.5倍，死於疫情的機率是白人的1.8 倍。另外，原住民女性與女童受暴力威脅的機率是白人的1.7倍，原住民女性被謀殺比率甚至高過某些國家的全國平均值10倍。

艾可-霍克在洋裝領口處縫了3排小鏡子，象徵驅走不好的想法和惡靈。她對兩個兒子說，這些鏡子會反射出那些把屍袋、而不是個人防護設備送到原住民社區的人。

在洋裝開口點襯的是黃色印花布，摺邊的文字重複寫著她的個人箴言「我是祖先堅毅力的實證」。艾可-霍克的祖先來自中西部名為鮑尼（Pawnee）部落，這部落在一世紀間從3萬8000人減少到至今約700人。

艾可-霍克把她的掙扎縫進這件洋裝，也與疫情之年從事公衛工作的奮鬥和掙扎吻合，一針一線都「代表族人所經歷的創傷，以及因疫情逝去的生命」。

她說：「身為原住民族群，我們有領導力，當人們來找我們時，是因為他們知道我們有解方，而不是把我們當問題。」 

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