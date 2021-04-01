我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美病故破55萬 已施打1億5027萬劑疫苗

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

拇指被夾斷重建有效 醫：斷指放入塑膠袋置入冰水最佳

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院最近接連收治兩名因機器操作不慎，導致大拇指被夾斷的患者，兩人各接受4小時緊急顯微重建手術，術後3個月持續努力復健，如今不僅保全手指外觀與知覺，更恢復能屈能伸的日常動作，未來生活不致受影響。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院最近接連收治兩名因機器操作不慎，導致大拇指被夾斷的患者，兩人各接受4小時緊急顯微重建手術，術後3個月持續努力復健，如今不僅保全手指外觀與知覺，更恢復能屈能伸的日常動作，未來生活不致受影響。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台灣亞洲大學附屬醫院最近接連收治兩名因機器操作不慎，導致大拇指被夾斷的患者，兩人各接受4小時緊急顯微重建手術，術後3個月持續努力復健，如今不僅保全手指外觀與知覺，更恢復能屈能伸的日常動作，未來生活不致受影響。

整形外科主治醫師鄭旭棠說，中彰投地區中小型工廠為數眾多，各種職災事故在所難免，其中手外傷的急診病人不在少數，以上述兩位患者為例，他們依序接合骨頭、肌腱、神經、動脈和靜脈，病人也於術後5天即順利出院。

他說，5指結構中最重要的就是大拇指，因高度演化，使人類能做握拳、對掌的動作，大大提升手部的功能。整體來說，拇指大約占手部功能的50%，如果失去拇指功能，舉凡任何拿東西的動作都會遭受影響，如拿筷子、零錢、用手機等，勢必對生活造成嚴重不便，因此，保全拇指最大功能是醫療團隊的首要任務。

鄭旭棠說，顯微重建手術便是在顯微鏡下，透過精準切割、縫合及轉移手術，將被截斷的手指頭，吻合動、靜脈，重建其血液循環，促使截斷後的手指得以存活並恢復功能，術中也可以把壞死組織清除乾淨，將正常組織完整保留下來，減少手術後遺症，免除因組織缺損而必須被截斷的命運。

鄭旭棠提醒，萬一真的遇到斷指悲劇，務必先將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再置於冰水中保存，「絕對別用水或酒精沖洗或浸泡」，之後盡速將斷指與傷者送醫，由整形外科醫師儘速進行顯微重建手術，術後醫師會與復健團隊制訂專屬治療計畫，讓手指恢復「能屈能伸」功能及良好知覺，盡早展開正常生活。

台灣 手機

上一則

女星娜歐蜜華茲「驚聲尖笑」 拍FENDI微電影玩開了

下一則

家有考生倒數衝刺壓力大 醫師籲小心考前症候群上身

延伸閱讀

外送驚見女大生持槍取餐 竟是為了防止猴子來搶食

外送驚見女大生持槍取餐 竟是為了防止猴子來搶食

怎麼放口袋？泰國男買手機 收到iPhone造型桌

怎麼放口袋？泰國男買手機 收到iPhone造型桌
臉上「蟲」太多？「玫瑰女孩」小心保養白做了

臉上「蟲」太多？「玫瑰女孩」小心保養白做了
外送驚見女大生「持槍取餐」原來是怕猴子來搶

外送驚見女大生「持槍取餐」原來是怕猴子來搶

熱門新聞

女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

2021-03-25 06:58
洗碗機是輔助家事的好幫手。（取材自ingimage／示意圖）

洗碗機能不能將碗盤洗乾淨？內行人5字告訴你

2021-03-28 02:00
長榮海運的貨運船近日擱淺在蘇伊士運河。(取材自Instagram)

EVERGREEN又堵了？微博瘋傳：長榮貨櫃堵住高速路

2021-03-27 04:45
日本YouTube頻道「くまクッキング」靠著不露臉、只露出傲人身材的女子示範做料理，在網上獲得頗高人氣。圖擷自くまクッキング頻道

不露臉、不出聲 女網紅「拍上半身」教料理 點閱率驚人

2021-03-26 05:25
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

阿里山絕美櫻王滿開 專家賞櫻路線大公開

2021-03-29 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫