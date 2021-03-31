哪種笨蛋叫椒鹽雞後抱怨加鹽的？英老闆嗆奧客差評爆紅

英國里茲餐廳「東方快送」老闆愛莉絲．張以幽默、非公式化與實話實說的方式反擊網路奧客留下的差評，曾反轟一位留下1星劣評的網友，「哪種笨蛋會叫椒鹽雞後抱怨裡面加鹽」。示意圖／ingimage

英國 里茲（Leeds）一間賣中式餐點的餐廳「東方快送」（Oriental Express）在美食 外送平台Just Eat擁有5星好評，但偶爾還是會碰到抱怨或奧客留下差評，老闆愛莉絲．張（Alice Cheung，音譯）選擇以幽默、非公式化與實話實說的方式反擊，獲得常客和網友的大力讚揚。

每日郵報與LeedsLive報導，50歲的張女士2004年起開始接手餐廳的經營，看到客人留言抱怨「素食餐盒沒有肉」後，讓她決定開始「誠實」回敬奧客。她說，「我們注意到部分網友留下的差評不能怪我們，或者根本不是真的」，既然那些人可能不會再下單訂餐，乾脆誠實說出自己的想法。

根據報導，一位客人給予4星評價，並抱怨雞翅「沒有適當料理」，張女士就留言請那位客人跟餐廳聯繫，好安排對方來指教怎麼料理雞翅，也曾反轟一位留下1星劣評的網友，「哪種笨蛋會叫椒鹽雞後抱怨裡面加鹽」，還要對方「把滿口惡言與生意轉到其他店家去」，同時直率回應另一位網友，稱「我們是好店家，但記住讀懂蠢蛋不是我們的技術之一」。

張女士指出，既然他們採納現代科技，就不得不面對酸民、講話粗魯或無中生有的網友，甚至被人用差評威脅與勒索，過去就曾發生她不願意讓人索討免費餐點，導致Google 出現差評。她認為餐廳應該誠實面對差評，如果他們確實有錯或搞砸了，就會承認與提供一些補償，但「如果我們沒錯，網友就該期待他們收到一些玩笑話（banter）」。

張女士還表示，她會誠實答覆自己眼中的「蠢評論」，也敦促客人要誠實留言，「負評往往羞辱企業主，讓他們變得消極，我則想要現實點。我覺得回應評論應該要誠實，而不是公式化回應」。