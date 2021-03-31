女子下背痛長期無法入睡 原來是椎間盤突出壓迫神經

衛福部台北醫院骨科醫師胡御風提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才是正確姿勢。圖／部北醫院提供

新北市一位39歲的陳小姐因左邊屁股延伸到小腿的範圍疼痛超過三週，連睡覺都會被痛醒，經核磁共振檢查後確診為椎間盤突出導致嚴重下背痛，透過微創減壓手術掏出椎間盤，終於能一覺到天亮，衛福部台北醫院骨科醫師胡御風提醒，平常要保持正確的坐姿與站姿，應定期運動訓練核心肌肉 ，才能避免脊椎變形。

胡御風表示，骨科門診最常見的病症之一就是下背痛，根據研究統計，百分之九十以上的人都曾有過下背痛症狀，常見原因是椎間盤突出造成神經壓迫所致，男性的好發機率是女性的三倍，若有肥胖 、抽菸、經常性彎腰搬重物、揹孩子等因素，都是椎間盤突出的好發因子。

胡御風說，除了背痛之外，下肢出現的痛麻感也非常明顯，走沒幾步路就痛到必須停下來休息，經常有病人在訴說症狀時是用坐立難安、痛不欲生來形容這種難受的程度，嚴重還會出現大小便失禁的情況。

下肢痛麻症狀不明顯的病人，一般會建議先接受復健進行改善，嚴重者或是復健超過六週仍無明顯改善者，則須安排核磁共振檢查，再透過減壓手術改善神經壓迫的症狀。

有許多病人擔心手術會留下明顯傷疤，胡御風說明，減壓手術可用微創方式進行，手術中只需破壞一小塊骨頭，就可以把壓到神經的椎間盤掏出來，手術隔天就可以出院返家休養，脊椎手術並不可怕，重點是抓對目標而且破壞少。

胡御風建議，許多下背痛的病人都是因為工作常有抬、拿、扛重物的動作，或是需要久坐辦公室，平常要保持正確的坐姿與站姿，並定期進行適量的運動幫助訓練核心肌肉，維持腰部挺直讓脊椎在正常的曲線上，才能避免變形與壓迫導致下背痛。