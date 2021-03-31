那些白點都是船舶… 太空人空拍 曝蘇伊士運河排長龍

日籍太空人野口聰一在推特上分享一張蘇伊士運河大排長龍的空拍照，可以看到海面上有許多白點的船舶長龍。 （取材自野口聰一推特）

經常在國際太空 站（ISS）分享包括全球空拍照的55歲日籍太空人野口聰一，今天在推特上分享一張蘇伊士運河大排長龍的空拍照，可以看到海面上有許多白點的船舶長龍。

長榮海運巨型貨輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一周，29日終於重新浮起脫困，運河恢復開放。當局表示可能會花2天半至3天時間，讓等待通過的船舶長龍淨空。

野口在推文上說，「雖然蘇伊士運河重新開放通航，但還是有很多大型船在等待通過」。

這張空拍照中可以看到海上有不少白點，有網友說，「這些白點就是大型船嗎？真嚇人」。

野口是在台灣 時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍太空船（Crew Dragon）「堅韌號」（Resilience），前往國際太空站，並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。

他在國際太空站的這段時間，陸續在推特上分享許多全球各地空拍美景，包括知名大城市、山脈、海洋等，也多次拍攝台灣之美，獲台灣網友好評與關注。

日本 富士新聞網報導，日本政府文部科學省表示，野口預訂4月29日將搭乘美國民間太空船返回地球。

另外，搭載52歲日本太空人星出彰彥的太空船，已決定將於4月22日發射；如果一切順利，星出將會跟野口同時在國際太空站生活約一周。

朝日新聞報導，星出的太空船預訂在日本時間4月22日晚間7時10分左右，從美國佛羅里達州起飛前往國際太空站；野口則預計4月29日返回地球。

報導指出，這將於是繼2010年野口跟太空人山崎直子以來，再度有兩名日本太空人同處國際太空站。

星出這次是繼2008年、2012年後的第3度太空飛行，這次搭乘的是美國太空探索科技公司的天龍太空船，預計在國際太空站待上半年。