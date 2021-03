那些白點都是船舶… 太空人空拍 曝蘇伊士運河排長龍

經常在國際太空 站(ISS)分享包括全球空拍照的55歲日籍太空人野口聰一,今天在推特上分享一張蘇伊士運河大排長龍的空拍照,可以看到海面上有許多白點的船舶長龍。

長榮海運巨型貨輪長賜輪(Ever Given)在蘇伊士運河(Suez Canal)擱淺近一周,29日終於重新浮起脫困,運河恢復開放。當局表示可能會花2天半至3天時間,讓等待通過的船舶長龍淨空。

野口在推文上說,「雖然蘇伊士運河重新開放通航,但還是有很多大型船在等待通過」。

這張空拍照中可以看到海上有不少白點,有網友說,「這些白點就是大型船嗎?真嚇人」。

野口是在台灣 時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的天龍太空船(Crew Dragon)「堅韌號」(Resilience),前往國際太空站,並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。

他在國際太空站的這段時間,陸續在推特上分享許多全球各地空拍美景,包括知名大城市、山脈、海洋等,也多次拍攝台灣之美,獲台灣網友好評與關注。

日本 富士新聞網報導,日本政府文部科學省表示,野口預訂4月29日將搭乘美國民間太空船返回地球。

另外,搭載52歲日本太空人星出彰彥的太空船,已決定將於4月22日發射;如果一切順利,星出將會跟野口同時在國際太空站生活約一周。

朝日新聞報導,星出的太空船預訂在日本時間4月22日晚間7時10分左右,從美國佛羅里達州起飛前往國際太空站;野口則預計4月29日返回地球。

報導指出,這將於是繼2010年野口跟太空人山崎直子以來,再度有兩名日本太空人同處國際太空站。

星出這次是繼2008年、2012年後的第3度太空飛行,這次搭乘的是美國太空探索科技公司的天龍太空船,預計在國際太空站待上半年。

#Suez canal reopened, but still many ships are waiting in line. #スエズ運河 再開したようですが、まだ大型船が待機中です。 pic.twitter.com/YeTFtYzBtj