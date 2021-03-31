那些白點都是船舶… 太空人空拍 曝蘇伊士運河排長龍
經常在國際太空站（ISS）分享包括全球空拍照的55歲日籍太空人野口聰一，今天在推特上分享一張蘇伊士運河大排長龍的空拍照，可以看到海面上有許多白點的船舶長龍。
長榮海運巨型貨輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一周，29日終於重新浮起脫困，運河恢復開放。當局表示可能會花2天半至3天時間，讓等待通過的船舶長龍淨空。
野口在推文上說，「雖然蘇伊士運河重新開放通航，但還是有很多大型船在等待通過」。
這張空拍照中可以看到海上有不少白點，有網友說，「這些白點就是大型船嗎？真嚇人」。
野口是在台灣時間2020年11月16日搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍太空船（Crew Dragon）「堅韌號」（Resilience），前往國際太空站，並在台灣時間同年11月17日成功與國際太空站對接。
他在國際太空站的這段時間，陸續在推特上分享許多全球各地空拍美景，包括知名大城市、山脈、海洋等，也多次拍攝台灣之美，獲台灣網友好評與關注。
日本富士新聞網報導，日本政府文部科學省表示，野口預訂4月29日將搭乘美國民間太空船返回地球。
另外，搭載52歲日本太空人星出彰彥的太空船，已決定將於4月22日發射；如果一切順利，星出將會跟野口同時在國際太空站生活約一周。
朝日新聞報導，星出的太空船預訂在日本時間4月22日晚間7時10分左右，從美國佛羅里達州起飛前往國際太空站；野口則預計4月29日返回地球。
報導指出，這將於是繼2010年野口跟太空人山崎直子以來，再度有兩名日本太空人同處國際太空站。
星出這次是繼2008年、2012年後的第3度太空飛行，這次搭乘的是美國太空探索科技公司的天龍太空船，預計在國際太空站待上半年。
#Suez canal reopened, but still many ships are waiting in line. #スエズ運河 再開したようですが、まだ大型船が待機中です。 pic.twitter.com/YeTFtYzBtj— NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) March 30, 2021
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