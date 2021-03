影／疫期苦中作樂 94歲奶奶「鑽研」NBA 格林送球衣答謝

美國 受疫情衝擊導致民眾生活大亂,一位高齡94歲的老奶奶就決定苦中作樂,把隔離日子花在觀賞NBA 賽事上,此事經她孫女在推特 上揭露也得到很大關注。

這位老奶奶也相當認真看待觀賞NBA比賽一事,甚至還替自己訂目標要集滿30隊且選出各隊自己最愛的球員,甚至還自己作筆記把心目中人選名字寫下來。

像是她在籃網那列下就寫了哈登(James Harden)名字,而哈登聽聞此事也在推特轉發對方孫女的貼文並回應說:「看來妳奶奶看球品味真的很不錯呢。」

此外,老奶奶列的自己喜歡的七六人球員則有格林(Danny Green),格林也特別送了一件自己的簽名球衣來還寫道:「謝謝妳挑了我。」留下一段溫馨佳話。

She's 94 years old and spent the last year studying the NBA, making a list of her favorite player from each team.



Danny Green made her list and he sent her a signed jersey ❤️



(via @wiwigoo) pic.twitter.com/I93X7bYpey