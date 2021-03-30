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影／疫期苦中作樂 94歲奶奶「鑽研」NBA 格林送球衣答謝

記者陳元廷／綜合報導
一位高齡94歲的老奶奶，在居家避疫期間認真觀賞NBA比賽，甚至還替自己訂目標要集滿30隊且選出各隊最愛球員。（取材自推特）
一位高齡94歲的老奶奶，在居家避疫期間認真觀賞NBA比賽，甚至還替自己訂目標要集滿30隊且選出各隊最愛球員。（取材自推特）

美國受疫情衝擊導致民眾生活大亂，一位高齡94歲的老奶奶就決定苦中作樂，把隔離日子花在觀賞NBA賽事上，此事經她孫女在推特上揭露也得到很大關注。

這位老奶奶也相當認真看待觀賞NBA比賽一事，甚至還替自己訂目標要集滿30隊且選出各隊自己最愛的球員，甚至還自己作筆記把心目中人選名字寫下來。

像是她在籃網那列下就寫了哈登（James Harden）名字，而哈登聽聞此事也在推特轉發對方孫女的貼文並回應說：「看來妳奶奶看球品味真的很不錯呢。」

此外，老奶奶列的自己喜歡的七六人球員則有格林（Danny Green），格林也特別送了一件自己的簽名球衣來還寫道：「謝謝妳挑了我。」留下一段溫馨佳話。

NBA 推特 美國

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