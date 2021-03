影／蘇伊士運河最孤獨怪手推特 改編名歌 還喊：不客氣

圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員,在搶救長賜號成功後歡喜合影。(取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特)

蘇伊士運河 疏運終於搶救成功,當全世界都在引頸企盼長賜號轉向時,負責開挖擱淺處,堪稱是全世界最孤獨的挖土機怪手,全程在推特 上紀錄心情,在開通後,訴說這一刻真是幸福和解脫,針對來自世界各地的道謝,他並用大寫英文,在推特上大喊「不客氣」作為最新回應。

該名挖土機怪手在推特上署名「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」(Guy With The Digger At Suez Canal)。全程記錄著工作進度和心情。在開通的那一刻在推特寫下振奮人心的留言:「是的!我的愛,走!」(Yessss!!Go my dear, go!!) 接著在推特說:「幸福和解脫!掌聲、口哨聲和歡呼聲不絕於耳。」(Happiness and Relief.Claps, whistles and jubilation all around!!)並隔一小時,針對來自世界各地網友道謝及歡呼聲中,大喊:「不客氣」(YOU ARE WELCOME!)。

該名挖土機怪手在長達六天的開挖工作中,似乎和長賜號產生了革命性情感,一度還改編「倫敦鐵橋垮下來」的歌詞,形容「漲潮正在下降」、「我的長賜號」,並分析解除危機的關鍵在於漲潮,期間還坦透露自己想回家的心情。他並在開通前的最後留言寫下:「要冷靜,埃及政府已經確認他們不會付款,長賜號的損失將由保險 公司和各自的運輸公司來解決。」