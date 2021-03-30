世界地球日 Apple TV+全新紀錄片 帶你看大自然之美

為慶祝世界地球日，Apple TV+將首播《這一年，地球變得不一樣》，在全球備受疫情挑戰期間，為地球送上一封暖心情書。（圖：蘋果提供）

受到疫情 影響，全球各地的生活步調都產生了改變，許多人隔離在家的時候，反而格外想念大自然的美麗並開始反思環境永續的價值。趁著2021年「世界地球日」前夕，Apple TV+宣布將於4月16日在全球100多個國家/地區首播原創紀錄片特輯《這一年，地球變得不一樣》（The Year Earth Changed），由艾美獎及BAFTA得獎播報員David Attenborough 擔任旁白。第二季《你不知道的小小世界》及《探索夜色大地》亦同步上架，引人入勝的精采內容將帶領觀眾一同迎接全球最大的年度環保運動。

來源：Apple TV YouTube 頻道

這部貼近時事的特輯內容著重展現大自然的堅韌生命力，以全新手法描繪全球大封鎖的局面，也帶大家看見許多由此而生的正向故事。沈寂的城市傳來鳥鳴、鯨魚有了新溝通方式、水豚出沒於南美洲郊區，世界各地的人都有機會以前所未見的方式接觸大自然。在1小時的特輯中，觀眾將看見人類的行為改變可為大自然帶來實實在在的影響。諸如減少郵輪交通、每年關閉沙灘數日、找出人類和野生動物和諧共處的方法等，都是影響因素。內容就像是一封獻給地球的暖心情書，著重呈現大自然的復甦能為未來帶來光明希望。

《你不知道的小小世界》第2季，由Paul Rudd擔任旁白，向觀眾展現地球上最小的生物看待自然世界的獨特視角。（圖：蘋果提供）

而《你不知道的小小世界》第2季依舊由《蟻人》Paul Rudd擔任旁白兼執行製作，以獨特的角度帶領觀眾探索自然世界，了解地球上各種小生物的巧妙天賦和生命力。全6集的系列紀錄片共拍攝了超過200種生物、影片素材長達3160小時，不但呈現牠們不為人知的一面，也讓觀眾透過精彩萬分的攝影 技術觀察這些小生物以及牠們令人嘆服的求生本能。首次在片中登場的有海葵岩蝦，這種生物會「拍手」來代表自己是掠食性魚類的清道夫；透過Phantom高速攝影機以慢動作拍攝稀棘䲁的「啃咬」行為；以及全地球最會吃的哺乳動物小臭鼩。

原創影集《探索夜色大地》以全新的6集影片回歸第2季，仍由Tom Hiddleston擔任旁白，一窺自然界夜間不為人知的一面。（圖：蘋果提供）

劃時代的原創影集《探索夜色大地》也以全新的6集影片回歸第二季，仍由性感嗓音的Tom Hiddleston擔任旁白。運用最先進的攝影機和革命性的後製流程，以令人耳目一新的清晰度，呈現出自然界的夜間奇觀。新一季影集中入鏡的動物包括美洲獅、北極熊、蝠鱝和夜間海洋中的小小浮游生物等。

另外，在Apple TV+推出的「世界地球日」特別單元中，同時還收錄了獲獎電影《象群女王》和《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》等呈現地球上各種奧秘景象的影片。