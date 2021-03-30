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世界地球日 Apple TV+全新紀錄片 帶你看大自然之美

記者黃筱晴／綜合報導
為慶祝世界地球日，Apple TV+將首播《這一年，地球變得不一樣》，在全球備受疫情挑戰期間，為地球送上一封暖心情書。（圖：蘋果提供）
為慶祝世界地球日，Apple TV+將首播《這一年，地球變得不一樣》，在全球備受疫情挑戰期間，為地球送上一封暖心情書。（圖：蘋果提供）

受到疫情影響，全球各地的生活步調都產生了改變，許多人隔離在家的時候，反而格外想念大自然的美麗並開始反思環境永續的價值。趁著2021年「世界地球日」前夕，Apple TV+宣布將於4月16日在全球100多個國家/地區首播原創紀錄片特輯《這一年，地球變得不一樣》（The Year Earth Changed），由艾美獎及BAFTA得獎播報員David Attenborough 擔任旁白。第二季《你不知道的小小世界》及《探索夜色大地》亦同步上架，引人入勝的精采內容將帶領觀眾一同迎接全球最大的年度環保運動。

來源：Apple TV YouTube 頻道

這部貼近時事的特輯內容著重展現大自然的堅韌生命力，以全新手法描繪全球大封鎖的局面，也帶大家看見許多由此而生的正向故事。沈寂的城市傳來鳥鳴、鯨魚有了新溝通方式、水豚出沒於南美洲郊區，世界各地的人都有機會以前所未見的方式接觸大自然。在1小時的特輯中，觀眾將看見人類的行為改變可為大自然帶來實實在在的影響。諸如減少郵輪交通、每年關閉沙灘數日、找出人類和野生動物和諧共處的方法等，都是影響因素。內容就像是一封獻給地球的暖心情書，著重呈現大自然的復甦能為未來帶來光明希望。

《你不知道的小小世界》第2季，由Paul Rudd擔任旁白，向觀眾展現地球上最小...
《你不知道的小小世界》第2季，由Paul Rudd擔任旁白，向觀眾展現地球上最小的生物看待自然世界的獨特視角。（圖：蘋果提供）

而《你不知道的小小世界》第2季依舊由《蟻人》Paul Rudd擔任旁白兼執行製作，以獨特的角度帶領觀眾探索自然世界，了解地球上各種小生物的巧妙天賦和生命力。全6集的系列紀錄片共拍攝了超過200種生物、影片素材長達3160小時，不但呈現牠們不為人知的一面，也讓觀眾透過精彩萬分的攝影技術觀察這些小生物以及牠們令人嘆服的求生本能。首次在片中登場的有海葵岩蝦，這種生物會「拍手」來代表自己是掠食性魚類的清道夫；透過Phantom高速攝影機以慢動作拍攝稀棘䲁的「啃咬」行為；以及全地球最會吃的哺乳動物小臭鼩。

原創影集《探索夜色大地》以全新的6集影片回歸第2季，仍由Tom Hiddlest...
原創影集《探索夜色大地》以全新的6集影片回歸第2季，仍由Tom Hiddleston擔任旁白，一窺自然界夜間不為人知的一面。（圖：蘋果提供）

劃時代的原創影集《探索夜色大地》也以全新的6集影片回歸第二季，仍由性感嗓音的Tom Hiddleston擔任旁白。運用最先進的攝影機和革命性的後製流程，以令人耳目一新的清晰度，呈現出自然界的夜間奇觀。新一季影集中入鏡的動物包括美洲獅、北極熊、蝠鱝和夜間海洋中的小小浮游生物等。

另外，在Apple TV+推出的「世界地球日」特別單元中，同時還收錄了獲獎電影《象群女王》和《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》等呈現地球上各種奧秘景象的影片。

攝影 Apple 疫情

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