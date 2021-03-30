我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

迪士尼、貝多芬難不倒…日8歲小女孩高超琴藝圈粉10萬

編譯中心／綜合報導
日本一名現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習如何彈奏電子琴。（取材自推特）
日本一名現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習如何彈奏電子琴。（取材自推特）

社群網路發達的時代，只要有才華就有機會被看見，一躍成為知名網紅。最近日本就出現一位小女孩，雖然今年才八歲，但靠著連大人都自嘆弗如的鋼琴技巧，擄獲了許多網友的心。

日本媒體「ORICON」報導，現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習如何彈奏電子琴。性格有些好勝的Ritchan，一學起鋼琴就認真無比，每天足足花上四到五個小時練習。而這樣的努力的結果，也造就了她一手的好琴藝。從流行歌曲，到是迪士尼、吉卜力的動畫配樂，甚至是古典的貝多芬，都難不倒這位小小鋼琴家。

來源：Ritchan's music channel

Ritchan母親見她學琴有成，於是在Ritchan七歲時，於youtube上開設一個「Ritchan's music channel」頻道，分享Ritchan彈鋼琴的影片。結果Ritchan超齡的彈奏技術，吸引到許多網友的目光。目前該頻道已經有超過10萬名粉絲追蹤，全影片的觀看次數加起來也突破一億大關。

網友們紛紛表示「7歲就能彈得這麼出色！還練四、五個小時，我家小孩連彈10分鐘都坐不住」、「我是粉絲，Ritchan順利彈出很難的部分時會露出得意的表情，顯然很樂在其中」、「youtube跟IG我都有看」。不過也有網友擔心「雖然很厲害，但把小孩這樣隨便分享在網路上不太妥，大人應該要多加注意別讓她的才能反而變成負擔」。

來源：Ritchan's music channel

日本 社群 迪士尼

上一則

KEEN聯手高端潮牌融入軍裝風 打造市場最帥涼拖鞋

下一則

世界地球日 Apple TV+全新紀錄片 帶你看大自然之美

延伸閱讀

YouTube突然出現大量帳號 聲稱新疆生活自由美好

YouTube突然出現大量帳號 聲稱新疆生活自由美好
高中時期的一首披頭四 啟發馬世芳成「音樂字典」

高中時期的一首披頭四 啟發馬世芳成「音樂字典」

南加主題公園重啟 魔術山4月3日搶第一

南加主題公園重啟 魔術山4月3日搶第一
網購增 德州關三家迪士尼實體店

網購增 德州關三家迪士尼實體店

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
牙醫曝牙齒越刷越黃的真相。（取材自tiktok@doctortristanpeh）

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

2021-03-23 04:25
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

2021-03-25 06:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」