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阿里山絕美櫻王滿開 專家賞櫻路線大公開

記者莊祖銘／嘉義報導
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

台灣阿里山花季進入中期，花季主角大櫻王染井吉野櫻目前滿開阿里山風景遊樂區內，阿里山攝影旅遊專家黃源明也依花況，分享多條賞櫻路線和景點給遊客，目前大阿里山區花季達顛峰，遊客要上山得加緊腳步，把握櫻花綻放的最美一瞬間。

黃源明表示，染井吉野櫻分成老樹和新種植，人氣較高的景點都是以老樹為賣點，如工作站、沼平派出所、祝山及賓館等，新種植的則是分布在遊樂區內。

阿里山工作站的染井吉野櫻櫻王為花季指標，黃源明說，今年較特殊的是櫻王盛開後，其他景點迅速跟進，所以遊樂區內的染井吉野櫻，不管是老樹還是新種植的，本周均達八分開或是滿開階段了。

黃源明依花況，推薦幾處賞櫻景點，分別為祝山觀景台、阿里山派出所、工作站櫻王、賓館森之道、沼平櫻之道、大門收費站、商店旅社區。

另外有遊客發現，染井吉野櫻老樹參雜很多綠葉，黃源明表示其中有很多其實是染簇葉病的不良枝，近日林管處也聘請樹醫生團隊修剪。

除了櫻花以外，台灣一葉蘭、玉山杜鵑、茶花、白木蘭、雛菊、雲南黃馨、西洋蒲公英、郁李、海芋等也都盛開中。

黃源明推薦的賞櫻路線如下：

1、祝山觀景台、阿里山植物園：結合看日出順便賞櫻，其他時間可搭乘遊園車或徒步上祝山。

2、以沼平為出發點(搭小火車或遊園車到沼平車站)，經生態教育館、櫻之道、派出所、沼平公園、詩路到賓館下方的森之道，再到工作站櫻王、三代木、慈雲寺、香林神木博物館、巨木群到神木車站或香林服務區、受鎮宮，最後沿著森之道回到旅客服務中心，腳力不夠，回程可搭神木線小火車或香林服務區的遊園車。

3、以沼平為出發點(搭小火車或遊園車到沼平車站)，經生態教育館、櫻之道、派出所、沼平公園、姊妹潭、木蘭園到香林服務區，再到受鎮宮看神蝴蝶(枯球籮紋蛾)，然後舟之橋、三代木、博物館香林神木、慈雲寺、工作站櫻王、賓館下方森之道，最後回到旅客服務中心。

4、大門收費站、天主堂、商店旅社區到旅客服務中心。

嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的...
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的...
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的...
嘉義縣祝山觀景台的染井吉野櫻經過樹醫師修剪後綻放枝頭。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

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