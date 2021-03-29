南非海灘現數百隻「邪惡之眼河豚」比氰化物更致命

「白點寬吻魨」又有「邪惡之眼河豚」別稱，是棲息在水深達400公尺礁石區、體長可達30公分的致命魚種。（取材自維基百科／示意圖）

英國 媒體每日郵報（Daily Mail）報導，英國海洋生物博士格理麗（Tess Gridley）日前跟家人到南非 開普敦海灘散步時，發現數百隻魚群擱淺在沙灘上。

南非政府稍後證實該魚種為「白點寬吻魨」（Amblyrhynchotes honckenii），又有「邪惡之眼河豚」（evileye pufferfish）別稱，是棲息在水深達400公尺礁石區、體長可達30公分的致命魚種。政府警告當地民眾不要靠近，目前已知有一隻狗因誤觸這些魚群而身亡。

南非環境漁林署在一份聲明中表示，白點寬吻魨身上有河魨毒素，這種強力的神經毒素比氰化物更具殺傷力，會導致呼吸衰竭死亡，且目前無有效解毒劑。警告遛狗人士帶寵物遠離，如果狗不慎吃到這些魚，「請立即催吐並緊急送狗進獸醫院。」

報導指出此次大批白點寬吻魨擱淺的原因仍不明，有可能因為魚群大規模求愛或在大浪衝擊下膨脹身體，最終被吹上岸。

先前大批魚群還曾因一種稱為「紅潮」（red tides）的海洋災害擱淺，紅潮是指海洋在某段時間、範圍內，某些微小的浮游植物、原生動物或細菌增生，導致水體變色並產生天然毒素。但是南非環境漁林署稱目前找不到任何造成海水出現紅潮的因素。

格理麗提醒民眾到戶外要隨時保持警覺，並可以透過社群網站 回報或分享他們發現的異常現象，讓人們獲取更多海洋環境知識。但她認為民眾不用過度擔心這類現象，因為「自然系統中本來就會不時發生這些事件。」