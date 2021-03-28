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4月鳳梨正對時 藥師教你養生鳳梨餐怎麼煮

記者修瑞瑩／台南報導
台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供

為協助銷售鳳梨，台灣台南市在地藥師與楠西「芒果農創玫瑰綠柏園」果宴餐廳合作，研發「鳳梨藥膳養生雞湯」及一系列的鳳梨饗宴來挺在地果農，同時推廣給民眾，讓民眾不只把鳳梨當水果吃，也能將鳳梨入菜來提高食物的風味。

台南市藥師公會常務監事史宗良表示，鳳梨含有豐富的鳳梨酵素，可提煉作為西藥的消炎藥，在「本草綱目」中也記載鳳梨補脾胃、固元氣、制伏亢陽，尤其4月後的天氣越來越熱，現在吃鳳梨不僅甜度夠、水分足，多吃鳳梨更可幫助台灣的鳳梨農度過難關。

共同開發鳳梨養生餐的綠柏園果宴餐廳主廚沈啟聰也說，現代人注重養生，希望吃的豐富多元、吃完對身體又沒負擔，因此，在與藥師共同開發的過程中，不僅將雞、鴨、魚、蝦、貝這些常吃的食材拿來當做菜色的主軸，就連民眾最容易上手學得的炒飯也拿來當作題材，目的就是要讓民眾愛上鳳梨做的菜。

台南市藥師公會和「芒果農創玫瑰綠柏園」共同開發出的鳳梨養生餐共有十道菜色，分別為：鳳梨燒烤雞、金鑽虱目魚羹、鳳片象拔蚌、青芒果鳳心魚、金桔鳳梨蝦、櫻桃鴨鳳梨炒飯、沙拉鳳梨帆立貝、蔭醬鳳梨炒時蔬、鳳梨藥膳養生雞湯、鳳梨山藥捲。

藥師公會並提供兩道鳳梨餐點可以在家自行製作，材料與做法如下：

【鳳梨藥膳養生雞湯】約10人份

材料：

1.全雞一隻

2.可供食用中藥材：淮山5錢、芡實5錢、蓮子4錢、人參鬚3錢、麥門冬3錢、茯苓3錢、玉竹2錢、枸杞1錢、肉桂5分、黑棗2顆、紅棗2顆

3.鳳梨1/4顆.

4.清水2000c.c.

5.米酒少許

6.鹽少許

作法：

1.將全雞洗淨或切塊洗淨備用。

2.鳳梨削皮，取1/4顆鳳梨肉切片備用。

3.將雞肉、可供食用中藥材、鳳梨切片、清水、米酒一起置入燉鍋中熬燉2小時，起鍋前稍做調味即可。

【櫻桃鴨鳳梨炒飯】約10人份

材料：

1.白飯4碗

2.櫻桃鴨胸肉切丁 (約5兩)

3.鳳梨切丁 (約4兩)，可視個人喜好加減

4.雞蛋2個

5.蔥花少許

6.沙拉油少許

7.鹽少許

作法：

1.先將切丁的櫻桃鴨胸肉下鍋炒熟。

2.再將雞蛋打散下鍋炒鬆。

3.加入白飯同炒。

4.最後加入蔥花同炒調味，起鍋即可食用。

台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
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台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會結合餐廳業者推出鳳梨養生系列大餐。圖／藥師公會提供
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