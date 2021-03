印度老翁性侵40隻流浪狗 遭逮竟辯稱：牠們沒反對

印度 一名68歲老翁阿沙(Ahmed Shah)是孟買的菜販,經常性侵 當地流浪狗,專門在凌晨時分作案的老翁先假裝想餵養,待狗放下戒心後便性侵狗,當地民眾發現警告老翁要停止惡行,但他竟然懶得理,他已於孟買安德瑞 (Andheri)西部郊區多次性侵母狗,至今已性侵30至40隻。

據香港 01報導,日前當地警方已將涉案老翁拘捕,他坦言侵犯過多隻母狗,但竟辯稱「牠們沒有反對」,所以不構成犯罪,事件觸發當地網民發起「#SorrySheru」標籤運動,要求當局保護流浪動物。

