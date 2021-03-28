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印度老翁性侵40隻流浪狗 遭逮竟辯稱：牠們沒反對

編譯中心／綜合報導
老翁性侵流浪動物，犯後態度囂張。（取材自推特）
老翁性侵流浪動物，犯後態度囂張。（取材自推特）

印度一名68歲老翁阿沙（Ahmed Shah）是孟買的菜販，經常性侵當地流浪狗，專門在凌晨時分作案的老翁先假裝想餵養，待狗放下戒心後便性侵狗，當地民眾發現警告老翁要停止惡行，但他竟然懶得理，他已於孟買安德瑞 （Andheri）西部郊區多次性侵母狗，至今已性侵30至40隻。

香港01報導，日前當地警方已將涉案老翁拘捕，他坦言侵犯過多隻母狗，但竟辯稱「牠們沒有反對」，所以不構成犯罪，事件觸發當地網民發起「#SorrySheru」標籤運動，要求當局保護流浪動物。

據報導，動保人士梅哈尼（Vijay Mohanani）向當地媒體稱，他們收到民眾舉報，指阿沙性侵狗，檢舉影片稱去年12月拍攝，影片中阿沙下身赤裸，正坐着性侵一隻母狗，母狗一度想逃走，但被阿沙強行捉住。

梅哈尼拿影片當證據報案，據報導，當地警方已將阿沙拘捕，指他涉干犯非自然性行為、殺死或殘害動物及虐待動物等罪。

印度網友發起「#SorrySheru」標籤運動，要求政府重視流浪動物問題。（取材...
印度網友發起「#SorrySheru」標籤運動，要求政府重視流浪動物問題。（取材自推特）

性侵 香港 印度

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