「自己人」更惡毒？美雜誌批梅根有病 想毀掉威廉凱特

「國家循問報」以封面報導稱梅根的精神狀況有驚人內幕。（取材自National Enquirer）

英國 哈利王子與妻子梅根 在歐普拉的電視專訪上揭露在皇室內受到的委屈，引發全球熱烈討論，也在英美之間造成兩極化的迴響，美國主流輿論多挺梅根，認為她勇於面對一度憂鬱到差點以為活不下去的傷痛，大膽說出真心話，而英國人則大都氣氛梅根對皇室不敬，將家醜攤開別有所圖。

不過真正狠辣的往往是「自家人」，美國八卦刊物「國家詢問報」最新一期拿梅根的精神狀況做為封面標題，直指她根本是病態的騙子、充滿自戀心態的躁鬱症患者，故意在電視上把話講得很嚴重，拿自己的一條命來加強她對於皇室的攻擊力道，骨子裡就是在針對哈利的兄嫂、也就是英國未來的國王與王后威廉和凱特 。

「國家詢問報」雖是美國的刊物，卻是梅根一向深惡痛絕的八卦小報，因而對她的批判和攻擊，永遠不會輸給英國的那些媒體。該雜誌最新一期號稱找來「專家」評估梅根的心理健康，得到的結論就是她陰險惡毒，不惜揚言曾經想自殺，就是要給威廉、凱特致命一擊，她就是受不了皇室大家把威廉跟凱特捧在手掌心，始終視她與哈利為次要，於是從羞辱、還擊皇室中得到很多的樂趣。

專門打臉八卦的網站稱「國家詢問報」對於梅根始終沒有多少好話，也沒有多少實話，這一次不過是重施故計，稍微有思考能力的人都不會相信。其實以「國家詢問報」的邏輯，雖然是狠狠打擊梅根，卻也沒幫到英國皇室，畢竟按照他們的描述，要不是皇室大小眼、對兩位王子和妻子有明顯差別待遇，怎麼會讓梅根不惜一切都要報復？問題的根源不就在皇室？