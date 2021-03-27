來場甜蜜復合 4月有3星座可望舊愛復燃

4月就有3個星座會與舊愛相聚而歡。(Pexels)

許多情侶常常一時衝動，就說出分手，譬如在爭吵、憤怒情緒時，常說出分手後，卻充滿後悔情緒。還記得彼此是因為信任、包容相聚在一起，也因為不信任、沒包容而失去彼此，4月就有3個星座會與舊愛相聚而歡。

獅子座

容易因爲脾氣的關係失去感情的星座，大家應該想到火象星座的獅子了吧！但遺憾的是，不願低頭的獅子座，總不會把錯誤說出口，單方面的想要用簡單的方式及計謀讓對方回頭。4月的獅子座，即便舊愛不找自己，但在這最佳的感情復合時機，不需要自己的道歉，也會暗自竊喜地接受對方的復合。

處女座

同樣不會承認自己錯誤的處女，即使失去感情，也會很自信地告訴自己，承認錯誤、挽留感情是不對的事。重視在這感情觀中的形象，有句處女座的名言「我不會去找自己走失的狗」。所以想要讓處女座與你復合，最重要的是用柔軟的方式守護著處女座，雖說一開始處女不會願意妥協，但最終還是會看見比較之後的好。

水瓶座

不想把錯誤的責任歸咎於自己的水瓶座，即使真的是水瓶座的錯，也會用各種理由去逃避它，因為在水瓶座的心中，感情是不需要道別的。一但出現一絲傲慢態度的水瓶座，想要與其復合就會有些難度，因為不需要委屈自己去面對那些不開心的過往。

但4月的水瓶座，樂於被另一個人愛著，但別談往事，就是水瓶座接受復合的重要核心。