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他辭職被老闆欠薪 投訴後收到「9萬個1美分硬幣」

編譯徐榆涵／綜合報導
喬治亞州一名男子抱怨，在催促完前雇主付清積欠他的915美元工資後，他在家中車道發現約9萬個裹滿油的1美分硬幣（100美分相當於1美元）。(美聯社)
喬治亞州一名男子抱怨，在催促完前雇主付清積欠他的915美元工資後，他在家中車道發現約9萬個裹滿油的1美分硬幣（100美分相當於1美元）。(美聯社)

喬治亞州一名男子抱怨，在催促完前雇主付清積欠他的915美元工資後，他在家中車道發現約9萬個1美分硬幣（100美分相當於1美元），且硬幣上頭裹著一層厚厚的油脂，讓他相當傻眼。

該名男子弗拉滕（Andreas Flaten）表示，他原先在喬州桃樹市的A OK Walker Autoworks汽車維修廠工作，去年11月主動向老闆提出離職，但遲遲未收到915美元的薪水，於是決定向當地勞工局尋求協助。

弗拉滕說，在3月中旬左右，當他與女友準備出門時，在車到盡頭發現一堆東西，仔細一看，居然是成堆的硬幣，且上面沾滿某種油性物質，還有一張寫著「f*ck you」的薪資單。

弗拉滕表示，現在每天的例行工作就是洗硬幣，他說花了約莫一個半小時，才洗了大概幾百個硬幣，他無奈地說，這比他以前的工作還要花更多時間，這對他來說根本不公平！

弗拉滕的老闆沃克（Miles Walker）表示，自己也忘了是否丟一堆硬幣在弗拉滕家，「我真的不記得了。這不重要，但他得到報酬了，這才是重點」。

弗拉滕的女友奧克斯利（Olivia Oxley）說，希望男友的故事能給那些「受到雇主惡劣對待的人們」帶來啟發。

奧克斯利說，自己跟男友都已經不氣了，有這麼多硬幣，勢必會發現一些寶藏，目前已經找到一枚可追溯自1937年的硬幣了。

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